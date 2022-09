Élite 6: un teaser bollente annuncia la data di ritorno della serie spagnola su Netflix

Élite 6 sta per fare ritorno su Netflix, nell'attesa un teaser bollente pubblicato durante l'evento TUDUM ha svelato la data di uscita dei nuovi episodi, previsti per il 18 novembre.

Il teaser sensuale e vivace vede il ritorno di molti dei personaggi familiari che i fan hanno imparato ad amare mentre sono impegnati ad accoppiarsi. Il video promozionale aiuta a chiarire quali attori torneranno per la sesta stagione. André Lamoglia (Iván), Valentina Zenere (Isadora), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía), Adam Nourou (Bilal) e Manu Ríos (Patrick) sono tutti presenti nel trailer.

A loro si uniscono i nuovi membri del cast Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa e Álex Pastrana, mentre i fan possono salutare diversi attori che non torneranno nelle sale di Las Encinas. Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeka) e Georgina Amorós (Cayetana) sono usciti dalla serie spagnola così come Itzan Escamilla. Un comunicato di Netflix ha confermato che il suo personaggio, Samuel, è morto.

"Dopo la morte di Samuel, Las Encinas affronta un nuovo anno scolastico cercando di rifarsi una reputazione coprendo i disastri del passato", si legge nella sinossi. "Tuttavia, il conflitto nelle sue aule è sistemico: razzismo, sessismo, abusi domestici o fobia LGBTI sono solo alcune delle difficili questioni che attraverseranno i corridoi della prestigiosa istituzione in questa stagione. Se coloro che gestiscono il sistema non agiscono attivamente per affrontare questi problemi, dovranno essere gli studenti stessi a farlo".