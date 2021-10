Élite 6: Netflix annuncia il rinnovo della serie e tre nuove storie brevi

Élite 6 ha ottenuto il via libera da parte di Netflix che ha inoltre annunciato l'arrivo di tre nuove storie brevi, di cui sono state condivise delle foto.

La notizia arriva in anticipo rispetto al debutto della quinta stagione che riporterà sugli schermi i giovani protagonisti del progetto spagnolo che ha preso il via con l'arrivo di alcuni studenti provenienti da famiglie non benestanti in un prestigioso liceo privato.

Élite: una nuova foto delle Storie brevi

Netflix, oltre ad aver svelato il ritorno per una sesta stagione, ha annunciato che il 15, 20 e 23 dicembre debutteranno tre nuovi storie brevi con al centro i protagonisti di Élite.

Il progetto spinoff dello show proporrà un approfondimento rispettivamennte su Phillipe, Caye e Felipe; Samuel e Omar; e Patrick.

La quarta stagione è arrivata il 18 giugno in streaming e ha segnato l'uscita di scena di Guzman e Ander, i personaggi interpretati da Miguel Bernardeau e Aron Piper. I due giovani vengono infatti mostrati mentre decidono di andarsene dalla città e viaggiare per il mondo. Guzman, inoltre, aveva ucciso involontariamente Armando, che aveva attaccato Ari. Rebekah e Samuel lo avevano così aiutato a coprire il crimine.

Le new entry della quinta stagione dello show, che non ha ancora una data di uscita in streaming, sono Valentina Zenere e André Lamoglia.