Elite 4: il trailer italiano della serie Netflix è ad alto tasso erotico

Netflix alza la temperatura con il trailer italiano ufficiale di Elite 4, una nuova stagione che si preannuncia decisamente bollente.

Il teen drama creato da Carlos Montero e Darío Madrona tornerà sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 18 giugno con i nuovi episodi, che saranno preceduti da quattro storie brevi.

Come lascia intendere il trailer ita rilasciato oggi, nell'esclusivo liceo di Las Encinas è tempo di rimettere le cose al loro posto, almeno è questo che sembra pensare il nuovo direttore. Insieme a lui arriveranno anche i suoi tre figli adolescenti, Ari, Mencía e Patrick, esageratamente viziati, che promettono già di dare parecchio filo da torcere ai vecchi studenti.

E infatti si prospetta già all'orizzonte uno scontro tra fazioni senza esclusione di colpi: tra scandali, tradimenti e nuovi amori, la tragedia nella quarta stagione di Élite è dietro l'angolo ma l'identità della vittima è ancora tutta da scoprire.

In Élite 4 potremo rivedere Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau) e Rebeka (Claudia Salas), destinati a ripetere l'anno scolastico con Ander (Arón Piper) e Omar (Omar Ayuso). Ritroveremo anche Cayetana (Georgina Amorós), ma sarà soprattutto l'occasione per conoscere i nuovi arrivi tra gli interpreti: Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín.

Questa stagione sarà preceduta da quattro cortometraggi, Elite - Storie Brevi, scritti dagli stessi creatori della serie spagnola e ambientati durante la pausa estiva che precede il nuovo anno scolastico.

Le Storie Brevi saranno disponibili su Netflix tra il 14 e il 17 giugno, al momento si può dare un'occhiata, sulla piattaforma, al trailer della prima, dedicata a Nadia e Guzman, in uscita integralmente lunedì 14 giugno.