Élite 4: bloccata la produzione per un caso di Coronavirus

Netflix ha bloccato la produzione di Elite 4 per un sospetto caso di Coronavirus sul set. I lavori per la quarta stagione della serie spagnola erano cominciati appena lo scorso lunedì ma il risultato dei test effettuati sul set hanno reso necessaria la misura presa.

A riferirlo è Formula TV: visto il particolare momento che non soltanto la Spagna ma tutto il mondo sta vivendo ormai da mesi, sul set vengono effettuati periodicamente test per garantire l'assenza di contagi e la totale sicurezza a tutti quanti lavorano quotidianamente alla serie che risulta sempre tra le favorite del pubblico di Netflix. Proprio il risultato di un test ha obbligato la produzione a blindare il set per un caso di positività al Covid-19. Isolate tutte le persone che sono entrate in contatto con il contagiato, il set è stato chiuso e potrà riaprire solo con il permesso dell'equipe medica.

Sempre a proposito di Élite, solo qualche giorno fa Netflix aveva annunciato l'arrivo nel cast di nuovi membri dopo l'uscita di scena Lu (Danna Paola), Carla (Ester Exposito), Nadia (Mina El Hammani), Polo (Alvaro Rico) e Valerio (Jorge Lopez). Si tratta di Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín. A loro si uniranno naturalmente Miguel Bernardeau, Claudia Salas), Arón Piper, Omar Ayuso, Georgina Amorós e Itzan Escamilla.