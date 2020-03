Élite 3: il trailer della serie Netflix regala le prime anticipazioni

Élite 3 ha finalmente un trailer in attesa del debutto su Netflix che è previsto per il 13 marzo.

Il video regala qualche interessante anticipazione tra problemi di cuore, liti in famiglia, mani insanguinate, proposte di matrimonio, feste e discussioni.

La sinossi ufficiale della terza stagione di Élite anticipa: "Comincia il nuovo anno scolastico a Las Encinas e gli studenti desiderano solo tornare alla normalità. Un evento imprevisto però li costringe a fare delle scelte che cambieranno le loro vite per sempre".

Al centro della storia ci saranno ancora Samuel (Itzan Escamilla), Christian (Miguel Herrán) Nano (Jaime Lorente), Guzmán (Miguel Bernardeau), Lucrecia (Danna Paola), Pedro (Álvaro Rico), Nadia (Mina El Hammani) e Omar (Omar Ayuso). Tra i nuovi arrivi, invece, ci saranno quelli di Yeray (Leïti Sène) e Malick (Sergio Momo).

La serie Élite ha conquistato i fan con la storia di tre ragazzi provenienti da un ambiente economicamente non benestante che vengono ammessi nella prestigiosa scuola privata Las Encinas, sconvolgendo la vita di alcuni dei loro nuovi compagni, mentre si deve indagare su un drammatico omicidio.