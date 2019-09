Elite 2, su Netflix in streaming da oggi!

Elite arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di settembre e farà felici tutti i suoi fan con la seconda stagione completa!

Lo show è stato da più parti definito degno erede di Gossip Girl e Pretty Little Liars, infatti ha dato grosse soddisfazioni in fatto di ascolti. Con la solita dose di drammi, sesso, segreti e bugie. Nella prima stagione della serie drammatica dai toni thriller, seguiamo la storia di tre teenagers che in seguito al crollo della loro scuola pubblica, sono inviati a studiare in un istituto esclusivo, una scuola frequentata dai ragazzi appartenenti alle classi sociali dell'élite spagnola. Il confronto tra i nuovi arrivati e gli studenti dell'istituto è inevitabile, ma lo scontro va ben oltre i limiti e si conclude con un omicidio. Resta da scoprire se dietro il crimine si cela qualcosa di ben più profondo...

Nel cast ritroveremo i volti già conosciuti di una delle serie tv che si è rivelata un enorme e quasi inatteso successo per Netflix: Miguel Bernadeau (Guzmán), Danna Paola (Lu), Itzán Escamilla (Samuel), Jaime Lorente (Nano), Miguel Herrán (Christian), Aron Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Ester Exposito (Carla), Mina El Hammani (Nadia), Alvaro Rico (Polo) e Georgina Amoros (Cayetana). A loro si aggiungeranno anche Jorge Lopez (Valerio) e Claudia Salas (Rebeca). Élite avrà una terza stagione. L'annuncio è giunto giovedì 29 agosto 2019 durante la conferenza stampa per il lancio dei nuovi episodi ed è giunta da Diego Avalos, direttore delle produzioni originali Netflix per la Spagna.

Élite è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult