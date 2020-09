Elisabetta Canalis tutta nuda in piscina: "Stasera crolla Instagram" (FOTO)

La foto di Elisabetta Canalis mentre nuota completamente nuda in piscina ha raccolto una pioggia di like su Instagram: 'Chi non ha zoommato mente', si legge tra i commenti

La nuotata in piscina di Elisabetta Canalis completamente nuda ha infiammato Instagram: l'ex velina ha pubblicato la foto sul suo profilo mettendo in evidenza il suo lato B e rischiando di far andare in tilt la piattaforma.

Visualizza questo post su Instagram Freedom Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 19 Set 2020 alle ore 8:51 PDT

Elisabetta Canalis a 42 anni ha un fisico perfetto come ha dimostrato nella foto che ha mandato nel pallone i suoi follower su Instagram. La showgirl si è mostrata completamente nuda mentre fa il bagno in piscina regalandoci un senso di libertà, come dice la didascalia che accompagna la foto "freedom" (e togliendo parecchie diottrie ai fan, suggerisce qualcuno). Elisabetta mostra il suo lato B ed il fisico tonico ed in una forma smagliante, merito anche delle ore che l'ex compagna del calciatore Christian Vieri passa ad allenarsi. I follower hanno dimostrato di apprezzare il regalo di fine estate della Canalis: "Chi non ha zoommato mente", "la più bella" e "Metti anche la foto mentre nuoti in stile dorso? Grazie", sono alcuni dei commenti al post.

La foto ad Elisabetta Canalis è del fotografo Christian Ortega che l'ha condivisa sul suo profilo Instagram scrivendo: "Mi fa sempre piacere passare del tempo a fotografare Elisabetta Canalis. La trovo stimolante. Questa immagine cattura esattamente qual è il suo spirito, pura libertà".

Non è l'unica foto con cui Elisabetta Canalis ha dato una ventata di libertà ai suoi follower in questa anomala estate. La settimana scorsa ha pubblicato un video in cui, fasciata in una tuta aderente, fa pilates sul tetto dell'ufficio dove lavora il marito Brian Perri a Los Angeles. Scorrendo la sua pagina di Instagram ci sono molte foto che raccontano l'estate in bikini dell'ex velina, tra la Sardegna e la California e in tutti i post si può vedere il fisico mozzafiato della showgirl.

Alcuni giorni fa la Canalis ha lasciato Los Angeles perché gli incendi che stanno devastando la California hanno toccato anche la Città degli Angeli. Elisabetta ha postato un video su Instagram in cui si vede il fumo che ha reso l'aria quasi irrespirabile. "Siamo a Los Angeles ancora per poco perché abbiamo deciso di lasciare la città. L'aria è tossica, ci sono un sacco di incendi e un sacco di persone sta lasciando la città. Almeno quelle che possono farlo. Mio marito Brian non c'è, perché fa un lavoro serio e, quindi, deve rimanere qua con i pazienti. Ci raggiungerà nel weekend", dice Elisabetta prima di allontanarsi dalla sua residenza.

Elisabetta e Brian si sono sposati nel 2014 ad Alghero. Lui è un chirurgo italo-americano e i due hanno una figlia, Skyler Eva che il 29 settembre farà cinque anni.