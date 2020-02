Elisabetta Canalis a seno nudo accende la Milano Fashion Week (FOTO)

Elisabetta Canalis infiamma a seno nudo la Milano Fashion Week per il secondo giorno di sfilate, presentandosi con un look davvero audace allo show targato Max Mara.

Il "vedo non vedo" è sempre una carta vincente, diciamo la verità, ma l'effetto trasparenza su Elisabetta Canalis ha innegabilmente una marcia in più. Merito delle sue forme, che l'hanno resa famosa in tutto il mondo, e merito anche della mise scelta, naturalmente griffata Max Mara, che mette in mostra il necessario - un décolleté a prova di gravità sotto la sottilissima maglietta color oro - senza mai eccedere davvero.

La stessa Elisabetta ha condiviso sul proprio profilo Istagram video e scatti dell'evento mondano, dove la si può vedere, in realtà, sempre parecchio impegnata a tenere chiusa la giacca. I paparazzi, però, sono stati più veloci ed è inutile sottolineare come quelle foto a super sexy a seno scoperto abbiano fatto il giro del web in pochi minuti, lasciando a bocca aperta anche il suo fan più freddo.