Elisabetta Canalis in TV con Vite da copertina, da oggi su TV8

Elisabetta Canalis torna in TV da oggi su TV8: sarà lei infatti la nuova padrona di casa di Vite da Copertina, il rotocalco dedicato ai personaggi dello spettacolo e del jet set giunto alla sua sesta stagione, in onda sul canale SKY dal lunedì al venerdì, alle ore 17:30.

In ogni puntata Elisabetta Canalis racconta un fenomeno televisivo di costume o la vita di personaggi famosi in grado, ciascuno nel proprio ambito, di lasciare il segno nel mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura. Tutti gli ospiti che interverranno in puntata porteranno la loro esperienza e il loro punto di vista ciascuno nel proprio settore, come ad esempio il giornalista di moda, l'esperto di chirurgia plastica, la commentatrice di gossip o il direttore di un settimanale. Al loro contributo si unisce anche quello di ospiti strettamente legati al tema o al personaggio di puntata.

Come da tradizione delle precedenti edizioni, immancabile ogni venerdì, l'appuntamento con la classifica, che spazia dalle star di Hollywood peggio rifatte, alle fobie più assurde dei vip, alle diete più folli. Tra i temi al centro delle prime puntate, le mete delle vacanze estive dei VIP, le hit estive di successo, le incursioni nel mondo social dei Ferragnez e di Sabrina Salerno. O ancora il focus sugli influencer, i nuovi divi, "Nicole Kidman, luci&ombre", le star uscite da X Factor e gli attori di Hollywood caduti in disgrazia.