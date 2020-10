Elisabeth Moss star del film biografico su Katie Hill

Elisabeth Moss sarà la protagonista del film biografico dedicato alla vita di Katie Hill, progetto che verrà prodotto da Blumhouse, con cui ha già collaborato in occasione del recente L'uomo invisibile.

Il lungometraggio dovrebbe essere sviluppato per un servizio di streaming, anche se per ora non è stato annunciato un accordo.

Il film sarà tratto dall'autobiografia She Will Rise: Becoming a Warrior in the Battle for True Equality e seguirà la storia dell'ex membro del Congresso. Elisabeth Moss ha dichiarato in un comunicato: "Sono così onorata nell'avere l'opportunità di interpretare Katie Hill e aiutare a raccontare la sua storia. La sua forza e il lavoro per amplificare le voci delel donne è un'incredibile fonte di ispirazione per me e la sua esperienza non potrebbe essere più importante da celebrare rispetto a questo momento. Come sempre, Jason e il team di Blumhouse sono degli incredibili partner e io e Lindsey siamo elettrizzati nel realizzare qualcosa di potente in collaborazione con Michael".

Katie Hill, un anno fa, aveva dovuto dare le prpprie dimissioni a causa di una relazione inappropriata avuta con un membro dello staff al lavoro sulla sua campagna, diventando poi vittima di revenge porn quando i tabloid hanno pubblicato delle foto private di nudo che erano state diffuse dal marito.

L'autobiografia racconta l'esperienza di una giovane donna senza esperienza politica che, grazie al suo fascino e al buonsenso, ha conquistato la fiducia della sua comunità ed è stata portata a ottenere potere a Washington. La sua sicurezza le ha fatto conquistare dei potenti alleati e infuriare i suoi nemici. Hill ha inoltre nascosto degli abusi domestici, culminati con la pubblicazione delle foto private.

La sceneggiatura del film sarà firmata da Michael Seitzman.