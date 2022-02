Elio come Leonardo DiCaprio: la coreografia a Italia's Got Talent è ispirata a Titanic (VIDEO)

Elio nei panni di Leonardo DiCaprio e Giovanna Vespa in quelli di Kate Winslet: l'esilarante coreografia di Italia's Got Talent ispirata al Titanic conquista tutti i giudici tranne uno.

Ieri sera, nel corso del terzo appuntamento di Italia's Got Talent, la concorrente Giovanna Vespa si è presentata ai giudici elencando le sue tre più grandi passioni: il canto, il cinema e... Elio! In seguito la cantante e il giudice, nei panni di Leonardo DiCaprio, hanno ricreato la più memorabile scena di Titanic sulle note di "My Heart Will Go On" di Céline Dion.

Nessuno dei giudici, o dei membri del pubblico, si aspettava di vedere Elio ricreare, assieme alla simpatica concorrente, la famosissima scena cinematografica di Jack e Rose sulla prua del Titanic ma il risultato è stato sorprendentemente soddisfacente oltre che molto divertente.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio in una famosissima scena del film Titanic

La performance di Giovanna è stata un vero e proprio successo anche se Frank Matano, non riuscendo ad immaginarsi la concorrente in Finale, ha deciso di non darle il suo Sì.

Nonostante questo Giovanna, grazie ai tre Sì di Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Elio, è riuscita comunque ad entrare nella rosa dei candidati alla Finale. Dopo l'esibizione Elio si è detto entusiasta di aver contribuito alla performance, nelle vesti di Leonardo DiCaprio, e di essersi lasciato coinvolgere sul palco dalla concorrente e dalla sua spassosa esibizione.