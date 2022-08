Elezioni 2022: slitta la fiction RAI Il nostro Generale per la candidatura di Rita Dalla Chiesa

Il nostro Generale, la fiction RAI con Sergio Castellitto dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa, deve essere rinviata a causa delle Elezioni Politiche 2022. Il motivo? La candidatura della figlia Rita nelle liste di Forza Italia.

La notizia della candidatura di Rita Dalla Chiesa al fianco di Silvio Berlusconi, in Puglia come capolista nel proporzionale, nel seggio Molfetta-Bari, e all'uninominale della Camera, oltre al proporzionale in altre regioni, ha spinto la RAI a correre ai ripari per il rispetto della par condicio. Nessuna messa in onda, dunque, per Il nostro generale, la serie che, a quarant'anni dalla strage di via Carini (3 settembre 1982), racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per combattere l'attacco delle Brigate Rosse allo Stato.

La prima puntata, programmata per domenica 11 settembre nella prima serata di Rai1, è stata rimandata a data da destinarsi, sempre nell'autunno 2022, come ha confermato anche una contrariata Rita Dalla Chiesa ospite di Controcorrente nella puntata del 24 agosto, disponibile su Mediaset Infinity.

E mentre sembra ormai confermato il ritorno, in replica, della prima stagione di Lolita Lobosco a riempire le quattro prime serate lasciate vacanti da Il nostro Generale, si riapre la partita per le nuove puntate di Imma Tataranni, inizialmente in onda da giovedì 22 settembre. Nella stessa serata, infatti, sarebbe dovuto andare in onda lo speciale di Porta a Porta con il confronto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni ma in mattinata l'Agcom è intervenuta a gamba tesa. Un simile format non sarebbe conforme ai principi di imparzialità dell'informazione, per giunta a tre giorni dal voto, così Bruno Vespa dovrà rivedere i piani per la serata o cedere il posto a Vanessa Scalera.

Nessun ripensamento invece dalle parti di Mediaset: risultano al momento confermati gli omaggi a Carlo Alberto Dalla Chiesa previsti il 2 settembre su Rete4 - il docu-film "Generale" in seconda serata - e il 3 settembre su Canale 5 - la replica della miniserie con Giancarlo Giannini "Il Generale Dalla Chiesa".