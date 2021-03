Elevation: il libro di Stephen King diventa un film scritto da Jack Bender

Il libro di Stephen King intitolato Elevation diventerà un film e Jack Bender ha scritto la sceneggiatura del progetto, ottenendo anche l'approvazione da parte dello scrittore. La storia è ambientata nella città di Castle Rock, Maine, e ha un approccio non convenzionale al significato di "orrore".

Jack Bender, intervistato da CinemaBlend, ha ora dichiarato: "Ho recentemente adattato un libro di Stephen King intitolato Elevation, che useremo per realizzare un film".

Lo sceneggiatore - che si è già occupato degli adattamenti di Under the dome, Mr. Mercedes e The Outsider - ha poi sottolineato: "E ho inventato alcune cose e ne ho aggiunte ed ero nervoso perché non aveva mai letto qualcosa che avevo scritto. E non serve dire che ero nervoso per la situazione, ma ha amato lo script ed è stato davvero gentile".

Bender ha inoltre aggiunto: "Si allontana dagli elementi tipici dell'horror di Stephen King, affronta la tematica di come possiamo essere tutti delle persone migliori ed è una storia meravigliosa. Si tratta di una di quelle piccole gemme e ho provato questa sensazione fin dalla prima volta che l'ho letto".

Elevation racconta la storia di Scott Carey che sta perdendo costantemente peso e ha delle altre caratteristiche strane. L'uomo si fida del Dottor Bob Ellis, abita nella città di Castle Rock e litiga con le vicine a causa del loro cane che usa il suo giardino come bagno personale. Una delle donne è amichevole, l'altra è fredda come il ghiaccio ed entrambe stanno lavorando per lanciare un nuovo ristorante. Gli abitanti di Castle Rock non vogliono però avere a che fare con una coppia omosessuale. Quando Scott capisce finalmente i pregiudizi che affrontano le sue vicine inizia ad aiutarle.