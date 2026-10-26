Elettra Lamborghini: "Ho seri problemi fisici che peggiorano", il racconto su Instagram

La cantante racconta su Instagram le difficoltà fisiche che affronta da mesi e spiega quanto stiano incidendo sul suo umore. Nonostante tutto, cerca di portare a termine gli impegni già presi.

Elettra Lamborghini rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute e confessa sui social di stare attraversando un periodo particolarmente difficile. La cantante e conduttrice ha affidato a una storia Instagram un messaggio personale nel quale ha raccontato di avere problemi fisici da diversi mesi, spiegando che la situazione starebbe diventando sempre più pesante e avrebbe ripercussioni anche sul suo umore. Parole che arrivano in una fase ricca di impegni professionali, tra televisione, musica e grandi appuntamenti dello spettacolo.

Elettra Lamborghini racconta il momento difficile sui social

A spingere Elettra Lamborghini a parlare è stata anche l'attenzione dei suoi follower, che avrebbero notato un cambiamento nel suo atteggiamento rispetto al passato. L'artista ha voluto ringraziare chi le ha scritto per manifestarle affetto e preoccupazione, confermando che dietro la sua apparente allegria si nasconde un periodo complicato.

"So che molti di voi l'hanno notato perché sono meno 'spumeggiante' rispetto a prima e vi ringrazio dei vostri messaggi... ma sì, purtroppo da ormai qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare... ed ovviamente stanno condizionando anche il mio umore e la mia mente", ha scritto nella storia Instagram.

Elettra Lamborghini durante la prima serata di Sanremo 2026

Una confessione diretta, con la quale la cantante ha scelto di condividere una parte della propria fragilità senza, tuttavia, entrare nei dettagli dei disturbi che sta affrontando.

La possibilità di annullare gli impegni e la volontà di andare avanti

Nel suo messaggio, Elettra ha spiegato di cercare di affrontare le difficoltà con il sorriso, anche quando non è semplice nascondere la stanchezza e le preoccupazioni. "Sto cercando di affrontare tutto con un sorriso laddove possibile, anche se cerco di camuffarlo", ha raccontato, lasciando emergere quanto questo momento stia incidendo sulla sua quotidianità.

L'artista ha inoltre ammesso di pensare spesso alla possibilità di annullare gli appuntamenti in programma, ricordando di aver già rinunciato ad alcuni impegni a partire da dicembre. Nonostante le difficoltà, la sua intenzione è quella di provare a rispettare gli impegni presi e portarli a termine nel migliore dei modi.

Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. È quindi alle parole condivise direttamente sui social che bisogna fare riferimento, senza formulare ipotesi sulle cause dei problemi fisici.

Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli in The Unknown - Fino all'ultimo bivio

Da Tale e Quale Show a Boss in Incognito: gli impegni televisivi

Le dichiarazioni arrivano in un periodo in cui Elettra Lamborghini ha partecipato a numerosi progetti televisivi e musicali. Nell'ultimo anno, l'artista ha ampliato la propria presenza sul piccolo schermo, passando dalla musica all'intrattenimento e alla conduzione.

Tra le esperienze televisive figura Tale e Quale Show in onda il mercoledì sera nel quale ricopre il ruolo di giudice. Lamborghini è stata inoltre alla guida di Boss in Incognito, il format che racconta il mondo delle aziende attraverso l'esperienza in incognito di imprenditori e dirigenti. A questi progetti si aggiunge The Unknown - Fino all'ultimo bivio, adventure game ambientato in Calabria che l'ha vista alla conduzione insieme a Gianluca Fubelli, conosciuto come Scintilla.

Un percorso articolato, che ha portato la cantante a confrontarsi con format diversi e a consolidare la propria presenza nel mondo dello spettacolo.

Da Sanremo 2025 a Canzonissima 2026, tra musica e televisione

Il percorso professionale di Elettra Lamborghini è legato anche ai grandi eventi musicali. Nel 2025 ha partecipato al Festival di Sanremo con Voilà, tornando sul palco del Teatro Ariston con un brano che ha segnato la sua esperienza nella competizione.

Nel 2026 ha inoltre affiancato Gabriele Corsi nel commento italiano dell'Eurovision Song Contest, uno degli appuntamenti musicali più seguiti a livello internazionale e ha partecipato come concorrente a Canzonissima, condotto da Milly Carlucci.