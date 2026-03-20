Elettra Lamborghini ormai è dappertutto: prima Canzonissima, poi l'Eurovision

Da personaggio pop e social, la cantante sta diventando sempre più centrale nel panorama televisivo italiano grazie alle opportunità concesse nei programmi Rai. Prossima fermata: Eurovision 2026

Negli ultimi mesi Elettra Lamborghini è diventata una presenza sempre più centrale nella televisione italiana, fino all'annuncio che la consacra definitivamente anche sul piano internazionale: sarà infatti co-conduttrice dell'Eurovision Song Contest 2026 al fianco di Gabriele Corsi, nella diretta italiana dell'evento in programma a Vienna.

La notizia è arrivata a sorpresa durante la conferenza stampa di Canzonissima, il nuovo show del sabato sera di Rai 1 guidato da Milly Carlucci, di cui la cantante è tra i protagonisti.

Italia's Got Talent: Elettra Lamborghini in una foto della tredicesima edizione

Elettra Lamborghini non si ferma più

Ma questo è solo l'ultimo tassello di un percorso televisivo sempre più fitto: nel 2026 la cantante è tornata anche sul palco del Festival di Sanremo 2026 come concorrente con il brano "Voilà", dopo aver già partecipato nel 2020 e aver fatto un salto di qualità nel 2025 come co-conduttrice di una serata del Festival.

Sempre nel 2025 era stata protagonista anche come giudice di Italia's Got Talent, confermando la sua crescente presenza nei grandi format televisivi.

Il testimone raccolto da BigMama

L'arrivo di Elettra Lamborghini all'Eurovision segna anche un passaggio di consegne importante: nell'ultima edizione, infatti, la telecronaca italiana era stata affidata a BigMama, che aveva conquistato pubblico e critica con uno stile diretto, ironico e molto contemporaneo.

Il testimone passa ora a Lamborghini, chiamata a raccogliere un'eredità molto recente ma già significativa, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione su uno degli appuntamenti musicali più seguiti in Europa.

La showgirl e presentatrice Milly Carlucci

La partecipazione a Canzonissima

A questo si aggiunge ora l'impegno in prima serata con Canzonissima, storico varietà riportato in vita dopo oltre cinquant'anni, dove Lamborghini porta sul palco performance musicali e consolida il suo ruolo di entertainer a tutto tondo.

Tra musica, talent, varietà e grandi eventi internazionali, il percorso recente di Elettra Lamborghini racconta una trasformazione evidente: da personaggio pop e social a volto televisivo sempre più centrale, capace di passare con disinvoltura dall'Ariston all'Eurovision, fino a diventare una delle figure più presenti e riconoscibili dello spettacolo italiano contemporaneo.

Chi sono gli altri concorrenti di Canzonissima

È stato uno spot televisivo a confermare finalmente chi ci sarà nella nuova edizione dello show.

La lista degli artisti è così composta:

Riccardo Cocciante

Elio e le Storie Tese

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

Irene Grandi

Fabrizio Moro

Fausto Leali

Malika Ayane

Leo Gassmann

Enrico Ruggeri

Arisa

Jalisse

Paolo Jannacci

Vittorio Grigolo

Dopo la polemica seguita alle dichiarazioni di Riccardo Cocciante in merito alla sua partecipazione, Milly Carlucci e la produzione hanno chiarito che non si tratta di una vera e propria gara, dunque non si tratta di veri e propri concorrenti.

Ci saranno cantanti presenti per tutte le puntate, altri, come Riccardo Cocciante, che verranno trattati come "ospiti speciali".