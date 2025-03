Addio a Eleonora Giorgi: l'attrice, morta a 71 anni, era malata da tempo

Eleonora Giorgi ci lascia a 71 anni. L'attrice, che da tempo aveva reso pubblico il tumore al pancreas che l'aveva colpita, è morta oggi, 3 marzo 2025, nella clinica Paideia di Roma in cui era ricoverata. Al suo fianco fino all'ultimo i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera poco tempo fa, Eleonora Giorgi aveva rivendicato la scelta di condividere la malattia che l'ha colpita spiegando: "Sono un personaggio da quando ho 20 anni, ho condiviso tutto. Non c'è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un'ampolla al collo e l'ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ci lascia la ragazza sexy della commedia italiana

Nata a Roma il 21 ottobre 1953, la carriera di Eleonora Giorgi si divide tra grandi autori e commedie leggere che l'hanno vista spesso nei panni della bionda sensuale, capa ce di far sognare gli spettatori italiani con i suoi occhi azzurri e il sorriso languido.

Eleonora Giorgi in Inferno di Dario Argento

Dopo essere apparsa nel film Roma di Federico Fellini, il vero esordio arriva nel 1973 con Storia di una monaca di clausura, film di genere erotico in cui affianca Catherine Spaak. Nello stesso anno la vediamo in Tutti per uno botte per tutti di Bruno Corbucci. Successivamente ha lavorato con Alberto Lattuada, Aldo Lado, Giuliano Montaldo, Salvatore Samperi, Damiano Damiani e Dario Argento, dove compare in Inferno.

Tra i suoi titoli più celebri il grande pubblico ricorda Borotalco (1982), dove interpretava una venditrice di enciclopedie che fa girare la testa a Carlo Verdone, con cui farà il bis sei anni dopo in Compagni di scuola, e Mia moglie è una strega (1980), nei panni di una sensuale strega morta sul rogo 300 anni prima, che fa ritorno per vendicarsi del povero discendente del suo carnefice che ha il volto di Renato Pozzetto. Poi è la volta di Sapore di mare 2 - Un anno dopo, dove scocca la scintilla con Massimo Ciavarro, altro bellissimo della commedia italiana anni '80, che diventerà il suo secondo marito.

Oltre alla recitazione, Eleonora Giorgi è apparsa spesso sul piccolo schermo, sia in varietà che in serie tv comparendo nei popolari I Cesaroni e Don Matteo e si è cimentata nella regia con Uomini & donne, amori & bugie (2003), e L'ultima estate (2009), prodotti insieme a Massimo Ciavarro. La sua ultima apparizione in La mia famiglia a soqquadro, commedia di Max Nardari del 2017.

Il cordoglio di Carlo Verdone

Proprio Carlo Verdone, molto attivo sui social media, ha affidato a Facebook l'ultimo saluto all'amica e collega con un commovente post in cui scrive:

"Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio".