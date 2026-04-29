Belve, la prima volta di Francesca Fagnani: si commuove davanti a Elena Santarelli

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti della serata anche Romina Power, Sal Da Vinci ed Elena Santarelli. Proprio l'intervista alla Santarelli ha regalato uno dei momenti più intensi della puntata, quando si è parlato della malattia del figlio. Un racconto toccante che ha emozionato anche la stessa Fagnani, solitamente molto composta, che per la prima volta si è commossa in diretta.

La malattia del figlio Giacomo: "Un calvario durato due anni"

Elena Santarelli è sposata dal 2014 con l'ex calciatore Bernardo Corradi. I due stanno insieme dal 2006 e hanno due figli. Nel novembre 2017, il primogenito Giacomo, allora di otto anni, ricevette una diagnosi di tumore cerebrale. Un percorso durissimo durato circa due anni, fino al 2019, quando arrivò finalmente la notizia più attesa: il bambino era fuori pericolo.

"Abbiamo litigato e non ci siamo parlati": la crisi con Corradi

Durante l'intervista, Francesca Fagnani ha chiesto quanto quella esperienza abbia inciso sul rapporto di coppia. La risposta della Santarelli è stata molto sincera: "Abbiamo discusso, litigato. Non ci siamo parlati per circa un mese". Un momento di forte crisi subito dopo la diagnosi, ma che si è trasformato in un punto di svolta: "Poi abbiamo capito che per superare tutto dovevamo restare uniti e ci siamo detti 'non è colpa di nessuno, dobbiamo stare insieme qualsiasi cosa succeda'".

Belve: Francesca Fagnani

Un dolore che ha rafforzato la coppia

Nonostante le difficoltà iniziali, la coppia è riuscita a ritrovarsi: "Questa cosa ci ha fortificato tanto. Un grande dolore o distrugge o fortifica". Un'esperienza così intensa da spingere Elena Santarelli anche a scrivere un libro, in cui ha raccontato quel periodo così delicato della sua vita.

La telefonata della guarigione che ha fatto piangere Francesca Fagnani

Il momento più emozionante è arrivato quando Francesca Fagnani, visibilmente commossa già mentre formulava la domanda, ha chiesto: "Quando è arrivata la telefonata della guarigione, com'è andata?". A quel punto la voce di Elena Santarelli si è fatta più intensa: "Ero sulla tangenziale, mi ha chiamato la dottoressa e mi ha detto che non c'era più nulla, che Giacomo era guarito". Un racconto carico di emozione che ha toccato profondamente la conduttrice, lasciandola con gli occhi lucidi in studio. A spezzare la tensione ci ha pensato proprio Elena Santarelli, con una battuta: "Ora piangi tu, ti dovrei far ridere".

Oggi la consapevolezza: controlli costanti e verità

Oggi Giacomo sta bene, ma la famiglia continua a mantenere alta l'attenzione. In passato Elena Santarelli ha spiegato che il figlio è consapevole della sua storia e continua a sottoporsi a controlli. Una testimonianza forte, che ha colpito il pubblico e trasformato l'intervista in uno dei momenti più intensi della stagione di Belve.