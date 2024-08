Cailee Spaeny ha quasi recitato ne La Sirenetta di Sofia Coppola

Cailee Spaeny ha quasi vestito i panni della reginetta del mare per la regista Sofia Coppola. Prima di partecipare al prossimo capitolo del franchise di Alien, l'attrice ha fatto un'audizione per il film La sirenetta della Coppola. In seguito, ha interpretato Priscilla nella pellicola della regista del 2023.

"La mia prima chiamata per un film è stata per un titolo di Sofia. Era per la sua versione de La sirenetta, che poi non è stata realizzata", ha raccontato la Spaeny a Empire. "Ho mandato questa strana autocassetta, interpretando una sirena senza dialoghi. Era molto strano e all'avanguardia".

Priscilla, Jacob Elordi commenta la differenza di altezza con la costar Cailee Spaeny: "Stavo sempre piegato"

La passione per Sofia Coppola e una Sirenetta dark

Spaeny ha poi fatto un altro provino per L'inganno di Coppola, uscito nel 2017. "Alla fine non ha funzionato. Ero distrutta", ha detto, "Perché Sofia è la regista su cui mi ero concentrata da giovane adolescente, soprattutto vivendo nella Bible Belt. C'è un senso di libertà nel suo lavoro, qualcosa che non era concesso e di cui non si poteva parlare con le giovani donne del posto in cui sono cresciuta. Prendeva sul serio le giovani ragazze. Mi ha davvero toccato a livello personale".

Priscilla: Cailee Spaeny in un momento del film

La Spaeny si è sentita particolarmente compresa dalle rappresentazioni tipiche della Coppola di giovani donne che lottano per liberarsi dalle etichette sociali. In effetti, l'attrice voleva inizialmente recitare in uno show simile a Hannah Montana, prima di rendersi conto di essere fatta per qualcosa di molto diverso.

"All'inizio volevo solo partecipare a una specie di show per teenager, come Miley Cyrus. Andavo alle audizioni e mi dicevano: 'Oh, sei troppo oscura'", ha raccontato. "Non riuscivo a fare le cose divertenti da sitcom perché rendevo il ruolo troppo cupo. Mi piace pensare di essere anche leggera e di non prendere le cose troppo sul serio. Ma nella musica e nel cinema, gravito verso qualsiasi cosa sia più drammatica o cupa".

Alien: Romulus - Cailee Spaeny con Archie Renaux in una foto

Naturalmente, per la versione accantonata di Coppola de La sirenetta, l'oscurità sarebbe stata utile. Nel 2014 la Coppola era impegnata in una versione della Universal Pictures e della Working Title della contorta storia Disney. "Non si trattava della versione Disney, ma della fiaba originale, che è molto più dark", ha detto la Coppola. "Ho pensato che sarebbe stato divertente fare una fiaba, ho sempre amato le fiabe, quindi ero curiosa di farlo".

Ha poi aggiunto: "La cosa è diventata troppo grande. Volevo girarlo davvero sott'acqua, il che sarebbe stato un incubo. Ma la fotografia subacquea è così bella. Abbiamo anche fatto dei test. L'approccio non era molto realistico. Ma è stato interessante pensarci".