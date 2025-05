Elden Ring al cinema, ufficiale: Alex Garland dirigerà l'adattamento live-action del videogame

Ve l'avevamo anticipato già qualche giorno fa in anteprima, ma adesso è ufficiale: Alex Garland dirigerà l'adattamento cinematografico in live action del videogioco di successo Elden Ring, prodotto da A24 e Bandai Namco.

Garland, che ha recentemente scritto e diretto Warfare per A24, come in precedenza anche Civil War, si occuperà anche della sceneggiatura del film, basato sulla storia mitologica di George R. R. Martin. Elden Ring sarà prodotto da Peter Rice insieme a Andrew Macdonald e Allon Reich di DNA, Martin e Vince Gerardis.

Il videogioco di ruolo d'azione originale del 2022 è stato diretto da Hidetaka Miyazaki, con la co-regia di Yui Tanimura. Ambientato in un autentico mondo dark fantasy, Elden Ring è un'epopea fantasy con ambientazioni straordinarie e tetri dungeon.

Il successo globale di Elden Ring e i nuovi titoli in arrivo

Elden Ring, una scena dal videogame

Sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, il videogame ha venduto più di 30 milioni di unità in tutto il mondo dal suo lancio. Dopo la sua uscita, ha riscosso un grande successo ai 2022 Game Awards, aggiudicandosi i premi per il gioco dell'anno, la migliore regia e il miglior gioco di ruolo.

Elden Ring, una panoramica del videogame

Ma non è finita qui: il 30 maggio uscirà lo spin-off Elden Ring Nightreign. Nel nuovo titolo, i giocatori dovranno cooperare per superare una serie di situazioni difficili. Più avanti nel corso dell'anno, Elden Ring Tarnished Edition, una versione all-in-one, sarà pubblicata per Nintendo Switch 2. Includerà i contenuti dell'espansione DLC Shadow Of The Erdtree, uscita nel 2024, oltre a quattro nuovi set di armature e una nuova funzione di personalizzazione dell'aspetto.

Il film rappresenta un altro passo ambizioso nella carriera di Alex Garland, che attualmente è anche impegnato nel revival del franchise 28 giorni dopo, con il nuovo capitolo 28 Anni Dopo, in uscita a giugno, che sancirà l'avvio di una nuova trilogia horror; sarà seguito infatti dal secondo capitolo, The Bone Temple, entrambi da lui scritti e prodotti.