Elden Ring: Ben Whishaw affiancherà Kit Connor nell'adattamento di Alex Garland?

Pochissimi al momento i dettagli sul preannunciato adattamento di Elden Ring da parte del regista e scrittore Alex Garland. Mentre i fan del videogame di culto fremono, a gettare benzina sul fuoco interviene l'insider Jeff Snyder, preannunciando l'ingaggio di Ben Whishaw nel cast.

Secondo il rumor, Whishaw affiancherà il presunto protagonista Kit Connor nell'adattamento del popolare videogioco targato Bandai Namco Entertainment in fase di sviluppo per A24. Se confermato il rumor, Kit Connor tornerà a essere diretto da Alex Garland dopo l'esperienza nel war movie Warfare - Tempo di guerra, in uscita nei cinema italiani a partire dal 21 agosto.

Il profilo di Ben Whishaw in Limonov

Cosa accade in Elden Ring

Uscito nel febbraio 2022, il videogame in terza persona è ambientato in un mondo fantasy dark. I giocatori possono intraprendere delle incredibili avventure all'interno di uno spettacolare universo in cui vive la Regina Marika l'Eterna, una donna Numen proveniente dalla Terra delle Ombre che sfugge al suo destino e costruisce e distrugge l'Ordine Dorato. Tuttavia, la storia non inizia con lei e il videogame contiene molta altre storie. Ambientato nelle Terre di Mezzo, il gioco prevede che i giocatori controllino un personaggio personalizzabile in una missione per riparare l'Anello Elden e diventare il nuovo Signore degli Elden.

Elden Ring è stato realizzato grazie alla guida di Hidetaka Miyazaki di FromSoftware, mentre George R.R. Martin ha scritto la storia alla base del progetto. Nel corso degli anni il gioco ha venduto oltre 30 milioni di copie. Il 30 maggio è stato commercializzato lo spinoff Elden Ring Nightreign, avventura standalone ambientata nell'universo di Elden Ring.