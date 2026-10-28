Elden Ring di Alex Garland ha un budget così elevato da essere già costretto a incassi record nel 2028

Portare sul grande schermo l'Interregno non sarà un'impresa economica. L'adattamento cinematografico di Elden Ring, scritto e diretto da Alex Garland, si prepara a stabilire un primato per A24: il budget del progetto oscillerebbe tra 175 e 200 milioni di dollari, con una cifra finale che dovrebbe avvicinarsi al limite superiore della stima. Una spesa enorme per lo studio indipendente, che non aveva mai affrontato una produzione di queste dimensioni.

Elden Ring, un budget da quasi 200 milioni per A24

Il film, attualmente in post-produzione, arriverà nelle sale il 3 marzo 2028 e può già contare su un accordo importante per la distribuzione in streaming: Amazon MGM Studios avrebbe infatti acquistato i diritti per la prima finestra di distribuzione in abbonamento in diversi territori internazionali, investendo decine di milioni di dollari.

La cifra rende Elden Ring il progetto indipendente più costoso mai presentato sul mercato per la vendita di un film o di una serie televisiva, secondo le informazioni attribuite a Deadline. A24 ha finanziato interamente la produzione, assumendosi quindi un rischio economico considerevole.

Per avere un termine di paragone, il precedente film più costoso dello studio sarebbe stato Marty Supreme, uscito nel 2025, con un budget stimato tra 60 e 70 milioni di dollari. Prima ancora, il primato apparteneva a Civil War, diretto dallo stesso Garland e realizzato con una spesa riportata di circa 50 milioni.

Il salto è evidente: anche prendendo come riferimento la stima più bassa, l'adattamento del videogioco costerebbe oltre il doppio rispetto a Marty Supreme. Un investimento che riflette la complessità di tradurre sul grande schermo un universo fantasy costruito attorno a paesaggi monumentali, creature mostruose e scontri con boss diventati iconici per gli appassionati.

La produzione dovrà ora dimostrare di poter trasformare questo impegno finanziario in un successo commerciale. Secondo le stime riportate, un film con costi di produzione vicini ai 200 milioni potrebbe dover raggiungere circa 500 milioni di dollari al botteghino mondiale per arrivare al pareggio, anche se il risultato effettivo dipenderà dai costi di marketing e dagli accordi di distribuzione.

Amazon MGM Studios si assicura i diritti streaming internazionali

Una parte del rischio economico potrebbe essere compensata dagli accordi già conclusi prima dell'uscita. Amazon MGM Studios avrebbe acquisito i diritti pay-1 per diversi mercati internazionali, assicurandosi la prima finestra di disponibilità del film sulle piattaforme in abbonamento dopo il passaggio nelle sale e la distribuzione premium on demand.

L'intesa avrebbe fruttato ad A24 decine di milioni di dollari. È un elemento importante per un progetto tanto costoso: la vendita anticipata dei diritti permette infatti di recuperare una parte dell'investimento prima ancora di conoscere gli incassi cinematografici.

Negli Stati Uniti la situazione potrebbe essere diversa. A24 ha già un accordo pluriennale con HBO, firmato a gennaio, che potrebbe portare Elden Ring su HBO Max dopo l'uscita nelle sale. Non è però ancora chiaro se il film rientrerà effettivamente nei termini di quell'intesa.

L'eventuale arrivo su Prime Video nei territori coperti dall'accordo con Amazon resta quindi legato ai dettagli dei diritti acquistati e alle finestre previste. Non è stata annunciata una data per lo streaming.

Dietro la macchina da presa ci sarà Alex Garland, già autore di Ex Machina e Civil War. Il film adatta il videogioco del 2022 sviluppato da FromSoftware, la cui costruzione del mondo ha visto anche il contributo di George R. R. Martin, autore di Le Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Il ruolo principale è affidato a Kit Connor, conosciuto per Heartstopper. Nel cast figurano inoltre Cailee Spaeny, vista in Alien: Romulus, Nick Offerman, Sonoya Mizuno, Emma Laird, Havana Rose Liu e Ben Whishaw. I dettagli della trama restano riservati e non è ancora stato chiarito come il film tradurrà la narrazione frammentaria e l'ampio universo del gioco in una storia cinematografica autonoma.

Il successo del progetto non è scontato. Non tutte le opere legate a Martin hanno avuto fortuna al cinema. In the Lost Lands, diretto da Paul W. S. Anderson, ha incassato appena 6,5 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget riportato di 55 milioni. Per Elden Ring, dunque, l'attesa dei fan è un vantaggio, ma non una garanzia: il 3 marzo 2028 si capirà se l'Interregno sarà in grado di conquistare anche il pubblico delle sale.