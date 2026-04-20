Elden Ring, la data d'uscita e il cast del film finalmente svelati

Con un comunicato ufficiale, A24 ha rivelato i nomi degli attori presenti nel cast dell'adattamento cinematografico, la data di inizio riprese e quella di uscita nelle sale

A24 and Bandai Namco Entertainment hanno annunciato ufficialmente la data d'uscita e il cast ufficiale di Elden Ring, adattamento cinematografico dell'omonimo videogame.

Diretto da Alex Garland, il film è prodotto dai suoi frequenti collaboratori Peter Rice, Andrew Macdonald e Allon Reich insieme a George R.R. Martin, autore della complessa storia del gioco, e al suo co-produttore de Il trono di spade e House of the Dragon Vince Gerardis.

Elden Ring, un'immagine dal videogame

Elden Ring, svelata la data d'uscita al cinema

Dopo mesi di attesa dall'annuncio ufficiale e i leak che hanno tenuto impegnati i fan accanitissimi del progetto, A24 ha finalmente svelato che l'adattamento cinematografico arriverà nelle sale il 3 marzo 2028 e che le riprese sono ufficialmente iniziate. La pellicola sarà girata in formato IMAX, cosa che renderà possibile quindi anche una distribuzione in questo modello nelle sale attrezzate.

Heartstopper 3

Il cast completo di Elden Ring

Oltre al già annunciato Kit Connor come protagonista assoluto (lo abbiamo già visto nella serie Netflix di successo Heartstopper), la produzione ha annunciato anche la presenza nel cast principale di Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke e Havana Rose Liu.

Altri nomi importanti del cast sono Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird e Peter Serafinowicz.

Il successo del videogame e gli altri capitoli della saga

Uno dei videogiochi più acclamati dalla critica di sempre, Elden Ring ha debuttato nel 2022 ed è stato sviluppato sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki della FromSoftware, sulla base di una storia mitologica di Martin. Da allora ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo e ha ricevuto più di 400 premi come "Gioco dell'anno".

Si dice che Garland fosse un fan di lunga data del gioco e che abbia presentato personalmente la sua proposta agli editori Bandai Namco e FromSoftware per portarlo sul grande schermo. Nel 2025 è uscito lo spin-off Elden Ring Nightreign. Nel nuovo titolo, i giocatori devono cooperare per superare una serie di situazioni difficili.