El Niño stasera su Rai 4: thriller tra droga e inseguimenti mozzafiato

Stasera, sabato 25 aprile, in prima serata alle 21:20, Rai 4 propone in prima visione il potente crime spagnolo El Niño, un film del 2014. Diretto da Daniel Monzón, già acclamato per il cult Cella 211, il film ci trascina nel cuore pulsante del narcotraffico mediterraneo, dove l'Europa e l'Africa quasi si toccano.

Trama: traffici e inseguimenti nello Stretto di Gibilterra

Ambientato nell'affascinante e pericoloso scenario dello Stretto di Gibilterra, il film segue le vicende di due giovani amici, El Niño e Compi. Attratti dal facile guadagno e dall'adrenalina, i due decidono di sfidare il mare a bordo di motoscafi ultra-veloci per trasportare carichi di droga.

Dall'altra parte della barricata troviamo Jesús ed Eva, due agenti della polizia che dedicano la propria vita a dare la caccia ai signori della droga. Quello che inizia come un "gioco" per ragazzi ambiziosi si trasforma rapidamente in una caccia all'uomo senza esclusione di colpi, tra inseguimenti mozzafiato tra le onde e operazioni sotto copertura.

Jesús Carroza, Jesús Castro e Said Chatiby

Un crime realistico tra azione e tensione

Realistico e adrenalinico, El Niño si distingue per il suo approccio quasi documentaristico, capace di raccontare un mondo dove il confine tra ambizione e pericolo è sottilissimo. Il film combina l'energia del crime classico con sequenze spettacolari e un sottile alone romantico, offrendo uno sguardo umano sui protagonisti, divisi tra sogni di riscatto e conseguenze inevitabili.

Cast: attori e personaggi principali

Il cast vede protagonisti Jesús Castro, Luis Tosar, Bárbara Lennie e Ian McShane, interpreti che contribuiscono a rendere credibile e coinvolgente ogni sfumatura della storia. Daniel Monzón anche in questo caso dimostra grande abilità nel costruire tensione e nel dirigere scene d'azione dal forte impatto visivo.

Interpreti e personaggi

Jesús Castro : El Niño

: El Niño Luis Tosar : Jesús

: Jesús Sergi López : Vicente

: Vicente Bárbara Lennie : Eva

: Eva Ian McShane : El Inglés

: El Inglés Eduard Fernández : Sergio

: Sergio Mariam Bachir : Amina

: Amina Jesús Carroza : El Compi

: El Compi Moussa Maaskri: Rachid

Luis Tosar

Curiosità sul film "El Niño"

Il film è stato un grande successo in Spagna, diventando uno dei titoli più visti dell'anno e vincendo ben 4 Premi Goya .

Per rendere gli inseguimenti marittimi il più realistici possibile, la produzione ha utilizzato veri elicotteri e motoscafi ad alta velocità , limitando al minimo l'uso di effetti digitali.

Dopo l'uscita del film, la critica ha paragonato Jesús Castro alle leggende del passato come Steve McQueen, per la sua presenza scenica, definendolo il "nuovo sex symbol" del cinema iberico.

Le riprese in mare aperto hanno richiesto un notevole lavoro tecnico, con scene girate in condizioni reali per aumentare il senso di autenticità.

Molti elementi della trama si ispirano a dinamiche realmente esistenti legate al traffico di droga nello Stretto di Gibilterra.

La pellicola mescola azione e dramma sociale, offrendo uno spaccato credibile di un fenomeno ancora oggi attuale.

Dove vedere El Niño in tv e in streaming

Il thriller andrà in onda stasera, sabato 25 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 4. El Niño sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand , dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.