El Nido, clip esclusiva dell’horror psicologico di Mattia Temponi

El Nido, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è l'horror psicologico di Mattia Temponi. Il film, con Luciano Cáceres e Blu Yoshimi, distribuito da Minerva Pictures, sarà disponibile dal 20 giugno sulle maggiori piattaforme digitali come Sky Primafila, Chili, Rakuten, Google Play, Amazon e Apple Tv.

Nella clip, che potete vedere sopra, mentre Sara ripone i suoi vestiti in una busta, si sente una voce fuori campo dire "nelle prime fasi del contagio è probabile avere difficoltà respiratorie, irritazione delle mucose, perdite di conoscenza e sbalzi di umore" e poi "è fondamentale rimanere lucidi, fare affidamento sulle persone che ti circondano, soprattutto se volontari".

Dentro un 'El Nido', un rifugio moderno e accogliente, due sconosciuti si incontrano. Sara (Blu Yoshimi): una ragazza problematica e di buona famiglia. Ivan (Luciano Cáceres): un uomo all'apparenza anonimo e innocuo, ma che nasconde un passato oscuro. Sono al sicuro e protetti dal mondo esterno, però la ragazza è stata infettata e si sta lentamente trasformando in un mostro. Ma invece di ucciderla, Ivan decide che proverà a curare Sara. Così comincia la loro discesa in una spirale di manipolazione e inganni.

Nelle note di regia di Mattia Temponi si legge, tra l'altro: "El Nido è come una fiaba horror moderna, che usa un genere popolare e folkorico per narrare qualcosa di profondo sull'animo umano. In questo caso: il potere delle prigioni mentali e della tossicità di alcuni rapporti donna/uomo. Perché cos'è El Nido, se non la storia di un abuso? Non sessuale, ma psicologico, manipolatorio e coercitivo. Dove il rifugio in realtà è una prigione. Il salvatore: un aguzzino. Il mostro: la vittima".