L’effetto farfalla stasera in TV su Rai 4: trama, cast e curiosità del film

Stasera Rai 4 continua a esplorare il cinema di genere internazionale e, per la prima serata di sabato 24 gennaio, punta sul freddo e avvincente thriller danese. Alle 21:20 va in onda L'effetto farfalla (Marco effekten), pellicola del 2021 diretta da Martin Zandvliet. Non fatevi ingannare dal titolo: non è un sequel del celebre film con Ashton Kutcher del 2004, ma un tassello fondamentale della saga letteraria di successo nata dalla penna di Jussi Adler-Olsen.

La Trama: Un passaporto, un segreto, una fuga

Al centro della vicenda c'è Marco, un quattordicenne di origini rom che sogna solo una vita normale e la cittadinanza danese. La sua realtà, però, è dominata dallo zio Zola, che guida un clan criminale con pugno di ferro. Durante un tentativo di fuga, Marco viene fermato alla frontiera con un documento scottante: il passaporto di un funzionario pubblico scomparso anni prima.

Il caso finisce sulla scrivania del commissario Carl Mørck e della sua Sezione Q, l'unità speciale dedicata ai cold case. Quella che sembrava una semplice sparizione si rivela un intricato labirinto di corruzione, fondi umanitari deviati e oscuri segreti legati alla pedopornografia. Marco è l'unico testimone in grado di far crollare un sistema di potere altissimo, e per questo è diventato un bersaglio mobile.

Henrik Noël Olesen, Ulrich Thomsen, Zaki Youssef e Sofie Torp

Il Cast: nuovi volti per vecchi eroi

Il film segna un importante reboot visivo per la saga della Sezione Q. Dopo i primi quattro film, il cast è stato completamente rinnovato:

Ulrich Thomsen: Il celebre attore danese (Festen, The Blacklist) eredita il ruolo del tormentato e intuitivo Carl Mørck.

Il celebre attore danese (Festen, The Blacklist) eredita il ruolo del tormentato e intuitivo Carl Mørck. Zaki Youssef: Veste i panni del fedele assistente Assad.

Veste i panni del fedele assistente Assad. Sofie Torp: Interpreta Rose, l'indispensabile risorsa tecnica del team.

Interpreta Rose, l'indispensabile risorsa tecnica del team. Lubos Oláh: Il giovane esordiente che interpreta Marco, la cui interpretazione intensa è stata lodata dalla critica per la capacità di trasmettere il senso di braccato.

Ulrich Thomsen e Zaki Youssef

Tre curiosità sul film

Dalla carta allo schermo: Il film è l'adattamento del quinto romanzo della serie Sezione Q di Jussi Adler-Olsen. In Italia, il libro è pubblicato da Marsilio con lo stesso titolo del film.

Il film è l'adattamento del quinto romanzo della serie Sezione Q di Jussi Adler-Olsen. In Italia, il libro è pubblicato da Marsilio con lo stesso titolo del film. Un regista da Oscar: Dietro la macchina da presa c'è Martin Zandvliet , già regista dell'acclamato Land of Mine - Sotto la sabbia, candidato all'Oscar come Miglior Film Straniero nel 2017.

Dietro la macchina da presa c'è , già regista dell'acclamato Land of Mine - Sotto la sabbia, candidato all'Oscar come Miglior Film Straniero nel 2017. Il cambio di guardia: Molti fan della saga sono rimasti sorpresi dal cambio di attori (precedentemente Carl e Assad erano interpretati da Nikolaj Lie Kaas e Fares Fares). Questa scelta è dovuta al passaggio dei diritti di produzione, che ha portato a una visione più cruda e fedele alla maturità dei personaggi nei libri.

Dove vedere L'effetto farfalla in tv e in streaming

Il thriller andrà in onda stasera, sabato 24 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 4. L'effetto farfalla di Martin Zandvliet sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento. La nostra recensione del film.