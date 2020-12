EFA 2020: Un altro giro domina i premi europei

I pemi EFA 2020 sono stati dominati dal film Un altro giro con protagonista Mads Mikkelsen, progetto diretto da Thomas Vinterberg che ha conquistato i riconoscimenti in tutte le categorie in cui era nominato.

Il lungometraggio danese ha quindi vinto nelle categorie principali come Miglior Film, Regista, Attore e Sceneggiatore. L'Italia riesce comunque a non rimanere senza premi e tra i riconoscimenti conquistati c'è quello assegnato da FIPRESCI a Sole, di Carlo Sironi.

Il film Un altro giro, su cui la Danimarca punta per la corsa agli Oscar 2021, è l'assoluto vincitore dell'edizione 2020 degli European Film Awards con la sua storia di quattro insegnati del liceo che mettono alla prova una teoria che sostiene come un livello costante di alcol nel sangue possa aprire la mente e migliori la vita.

Thomas Vinterberg, accettando il premio come Miglior Film Europeo, ha ricordato la figlia Ida, morta a 19 anni in un incidente in macchina: "Amava questo progetto, ne faceva parte, avrebbe dovuto recitare nel lungometraggio, è stato girato nella sua scuola, tra i suoi compagni di classe, e l'unica cosa che aveva senso quando è morta era andare avanti e realizzare questo film per lei, è stato realizzato da tutti noi che la amiamo e ne sentiamo davvero la mancanza, e i vostri voti e il vostro premio onorerà la sia memoria".

Ecco l'intera lista dei premi EFA 2020:

Miglior Film Europeo

Un altro giro, regia: Thomas Vinterberg

Miglior Regista Europeo

Thomas Vinterberg, Un altro giro

Miglior Attore Europeo

Mads Mikkelsen, Un altro giro

Miglior Scoperta Europea - Premio FIPRESCI

Carlo Sironi, Sole

Miglior Sceneggiatore Europeo

Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm, Un altro giro

Miglior Attrice Europea

Paula Beer, Undine

Miglior Documentario Europeo

Collective, diretto da: Alexander Nanau

Miglior Commedia europea

The Big Hit, diretto da Emmanuel Courcol

Miglior Film Animato Europeo

Josep, diretto da Aurel

Miglior Cortometraggio Europeo

All Cats Are Grey In The Dark, diretto da Lasse Linder

Miglior Fotografia

Matteo Cocco, Hidden Away

Miglior Montaggio Maria Fantastica Valmori, Once More Unto The Breach

Miglior Production Design

Cristina Casali, The Personal History Of David Copperfield

Migliori Costumi

Ursula Patzak, Hidden Away

Miglior Trucco e Acconciature

Yolanda Pina, Felix Terrero, Nacho Diaz, The Endless Trench

Miglior Colonna Sonora

Dascha Dauenhauer, Berlin Alexanderplatz

Miglior Sound

Yolande Decarsin, Little Girl

Migliori Effetti Visivi

Inaki Madariaga, The Platform

Eurimages Co-Production Award

Luis Urbano

European University Film Award

Saudi Runaway, diretto da Susanne Regina Meures

EFA For Innovative Storytelling

Mark Cousins, Womean Make Film: A New Road Movie Through Cinema