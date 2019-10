Edward Norton, le ragioni dietro il no ad Avatar 2 e il sì ad Alita

Edward Norton sarebbe potuto apparire in Avatar 2, ma ha invece scelto di prendere parte ad Alita: Angelo della Battaglia. La decisione potrebbe aver sorpreso i più, ma le ragioni dietro di essa sono ancora più inaspettate.

In un'intervista con Total Film, l'attore ha spiegato: "Io e Jim Cameron siamo amici, e in verità lo stimo moltissimo, quasi fino all'adorazione... Perciò quando mi ha chiesto di prendere parte ad Avatar 2, gli ho detto senza mezze misure 'Se non sono un Na'vi, non se ne parla. non voglio essere dal lato del mondo industriale che arriva e cerca di distruggere Pandora. O faccio la parte di un Na'vi, o niente'. E lui 'Va bene, allora magari se ne parla per il 3, il 4 o il 5'. E poi mi fa 'Senti, conosci Robert Rodriguez?'e io gli rispondo 'Ma sì, facciamo qualcosa. Voglio realizzare qualcosa con lui'".

Sembrerebbe quindi che il vero motivo del "gran rifiuto" sia stato di natura puramente creativa: Norton non voleva essere colui che avrebbe portato alla distruzione di Pandora.

Eppure, in Alita: Angelo della Battaglia non è che la situazione sia esattamente ribaltata... Ma almeno, in questo modo, potremo (forse) avere occasione di veder Edward Norton di blu dipinto in un futuro sequel di Avatar.