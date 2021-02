Edward Mani di Forbice: Tim Burton e Winona Ryder commentano lo spot con Timothee Chalamet

La soddisfazione di Tim Burton e lo stupore di Winona Ryder per aver rivisitato l'Universo di Edward Mani di Forbice in uno sport per Cadillac.

Tra i numerosi post del Super Bowl ad attirare l'attenzione è stato soprattutto quello della Cadillac che ha visto il ritorno di Winona Ryder nel ruolo di Kim e Timothée Chalamet in quello del figlio di lei ed Edward, Edgar Mani di Forbice. Ecco le reazioni dell'attrice e del regista del poetico film del 1990, Tim Burton.

"È raro che un lavoro di cui sei orgoglioso continui a vivere e ad evolversi con i tempi, anche dopo 30 anni" ha dichiarato Tim Burton al Los Angeles Times. "Sono contento di vedere Edgar affrontare il nuovo mondo! Spero che sia i fan sia coloro che entrano in contatto con Edward mani di forbice per la prima volta si divertano."

Anche Winona Ryder, che ha accettato di tornare nel ruolo di Kim Boggs per immaginare la sua vita da adulta, è divertita e stupita dall'esperienza sul set dello spot pubblicitario, come rivela a Vanity Fair:

"È stato un momento incredibile. Davvero surreale. Sono stata stupita da Timothee Chalamet e dal lavoro della crew per ridare vita ai personaggi. Timothee è davvero un bel ragazzo, pieno di talento, è unico. Davvero la persona perfetta per incarnare quel personaggio."

Nella full version dello spot diretto da David Shane e approvato da Tim Burton la voce di Winona Ryder ci riporta alle atmosfere e ai colori pastello di Edward mani di forbice: "Questa è la storia di un ragazzo con delle forbici al posto delle mani". Edgar si sveglia per andare a scuola e scopriamo che non fa una vita spensierata: le lunghe forbici che ha al posto delle dita gli consentono di fare magie ma gli complicano la vita, a scuola come nello sport e persino sul lavoro. Non può neanche giocare a rugby con i compagni di scuola, perché rischia di bucare il pallone. Al lavoro poi, la sua "manualità" e la creatività vengono drasticamente ridimensionate dal suo capo, che non apprezza le sue doti. Sua madre però gli fa un regalo speciale: una nuova Cadillac Lyriq, un'auto elettica, che può guidare senza difficoltà. E per la prima volta il giovane Scissorhands sorride.

