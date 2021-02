Timothée Chalamet è Edward Scissorhands nelle nuove foto di Vogue

Timothée Chalamet veste i panni e le forbici di Edward Scissorhands in una serie di foto pubblicate su Vogue e realizzate sul set dello spot ispirato al film con Johnny Depp

Timothée Chalamet come Johnny Depp: il magazine Vogue ha pubblicato una serie di foto scattate sul set del nuovo spot ispirato a Edward Scissorhands che è stato realizzato per Cadillac e rilasciato oggi in occasione del Super Bowl.

Lo spot di Edward Mani di Forbice con Timothée Chalamet è adorabile e vede l'attore di Chiamami col tuo nome accanto a Winona Ryder, ma le foto di Julian Ungano pubblicate poco fa da Vogue sono altrettanto sensazionali - qui potete vedere il servizio completo. Le foto sono accompagnate da una breve intervista a Chalamet nel quale l'attore ha spiegato che Edward Scissorhands è stato uno dei suoi film preferiti, da adolescente, e quindi è stato felice di poter ricalcare il personaggio di Johnny Depp, uno dei più amati tra quelli interpretati dall'attore. Inoltre, Timothée apprezza il lavoro del regista David Shane e il tentativo, da parte di Cadillac, di proporre un'auto ecologicamente sostenibile.

"Sono stato un grande fan di Tim Burton e nonostante i progetti a cui ho preso parte finora siano tutti radicati della realtà e in questo universo, mi sento particolarmente affascinato da storie che esplorino l'essenza di ciò con un approccio al fantastico, questo soprattutto negli ultimi due mesi, quando ho avuto modo di conoscere Tim Burton".

"Lavorare con Winona Ryder era un sogno che si è realizzato" - ha proseguito Chalamet - "Lei è un'attrice incredibile e continua ad essere un'icona americana." L'attore ha paragonato Winona Ryder a Saoirse Ronan e ha sottolineato che l'attrice lo ha aiutato a calarsi con più efficacia nel ruolo di Edgar, il figlio di Edward Mani di Forbice.

Timothée Chalamet ha aggiunto inoltre che lui e la costumista Melissa DesRosiers si sono divertiti molto ad "aggiornare" il personaggio senza stravolgerlo: ad esempio, per i lacci delle scarpe sono stati utilizzati vecchi cavi per ricaricare l'iPhone.