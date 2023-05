Edward James Olmos, l'attore di Blade Runner ha il cancro alla gola ma adesso è in remissione

L'attore veterano Edward James Olmos, noto per i suoi ruoli in Blade Runner, Battlestar Galactica e Mayans MC, ha recentemente rivelato la diagnosi di cancro alla gola e di aver terminato la chemioterapia alla fine del 2022.

L'attore è ora in remissione e, a quanto pare, fortunatamente, è riuscito a farcela senza grosse conseguenze alle corde vocali. Olmos ha parlato per la prima volta della sua malattia in un'intervista concessa nel corso di un podcast.

Olmos ha dichiarato che i medici lo avevano avvertito in anticipo che "non sapevano che voce avrei avuto" dopo la chemio e le radiazioni. L'esercizio fisico regolare lo ha aiutato a sopravvivere al cancro e ad aiutare il suo corpo a superare il trauma.

"Questa è la prima volta che lo dico pubblicamente, ma ho avuto un cancro alla gola", ha detto Olmos a Mando & Friends. "L'ho appena superato. Il 20 dicembre ho fatto il mio ultimo ciclo di radiazioni. La settimana prima avevo finito la chemio e per mesi e mesi sono stato sottoposto a radiazioni e chemio mentre il cancro mi attaccava la gola".

"Nei mesi in cui mi sono sottoposto alle terapie, c'erano momenti in cui il corpo si arrendeva", ha detto Olmos, che ha rivelato di aver perso più di 15 chili a un certo punto della malattia. "Dovevano nutrirmi via endovena perché non riuscivo a deglutire. Dovevano immettere nel mio corpo 2.500 calorie al giorno. È stato ridicolo e molto difficile".

"È stata un'esperienza che mi ha cambiato, mi ha fatto capire quanto sia meravigliosa questa vita", ha detto Olmos. "Ho vissuto alcune esperienze che mi hanno portato vicino alla morte, ma questa è stata quella che ci è andata più vicino".