Edoardo Tavassi svela i segreti dell'Isola dei Famosi: "Ecco cosa ho fatto con Nicolas Vaporidis"

Edoardo Tavassi, partecipante alla sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi nel 2022, ha rivelato alcuni retroscena della sua esperienza nel famoso reality show. Durante un'intervista al podcast di Leonardo Bocci, Tavassi ha raccontato cosa lui e Nicolas Vaporidis, vincitore del programma dopo il ballottaggio finale con il modello Luca Daffrè, sono riusciti a combinare durante la loro permanenza in Honduras. L'edizione era condotta da Ilary Blasi con Alvin inviato speciale.

Edoardo Tavassi svela i retroscena della sua avventura all'Isola dei Famosi

Quest'anno, il programma, presentato per la prima volta da Vladimir Luxuria, è stata segnata da un episodio di furto di cibo da parte di uno dei concorrenti, che aveva sottratto provviste a un cameraman durante un momento di distrazione. Sebbene l'autore del gesto non sia mai stato identificato, Edoardo ha rivelato che anche in passato i membri della troupe sono stati vittime di attenzioni indesiderate da parte dei naufraghi.

L'ex concorrente, videografo di professione, ha raccontato che durante la sua permanenza in Honduras, interrotta a poche puntate dalla fine per un infortunio, riuscì a rubare venti euro da un marsupio lasciato incustodito da uno dei microfonisti. Con il bottino, lui e Vaporidis riuscirono a corrompere un barcaiolo per farsi portare sigarette, senza che la produzione se ne accorgesse.

Edoardo e Tavass e Nicolas Vaporidis in una reunion dopo la fine del programma

"Sono andato lì e sembrava una scena di Gomorra: 'facciamo così, io ti metto i soldi sotto la sabbia e tu mi porti un pacchetto al giorno'", ha spiegato Edoardo. "In totale abbiamo fregato 20 euro, ma in Honduras quella somma è tantissimo. Io mettevo una banconota al giorno nel posto che sapeva lui, e così quello ci faceva trovare le sigarette. Ma questa cosa non la sapeva nessuno".

Per non farsi scoprire mentre fumavano, i due 'ladri' avevano escogitato uno stratagemma. "Nicolas e io camminavamo per chilometri, quando raggiungevamo un posto non ripreso dalle telecamere fumavamo. Una volta uno del programma si accorse che puzzavamo di fumo. 'Se scopro che avete fumato vi levo il fuoco per 15 giorni' ci disse".

Edoardo Tavassi ha anche rivelato un ulteriore furto: "Allo stesso microfonista che lasciava sempre il borsello aperto, rubammo un pacchetto di iQOS Heets, che fumammo grazie a un cocco aperto, non possedendo l'apparecchio per riscaldarle. Tutto questo è successo di notte perché c'è un solo cameraman, visto che tutti dormono", ha spiegato l'ex naufrago.