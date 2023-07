Edoardo Leo nel teaser poster di Non sono quello che sono, tratto da Otello

Edoardo Leo in versione Otello nel teaser poster di Non sono quello che sono, che sarà presentato in Piazza Grande a Locarno 2023.

Locarno 2023 ospiterà l'anteprima di Non sono quello che sono, personale rilettura della tragedia di Otello a opera di Edoardo Leo che vediamo al centro del suggestivo teaser poster.

Non sono quello che sono - The Tragedy of Othello di W. Shakespeare è diretto e interpretato da Edoardo Leo con l'ausilio di un cast composto da Jawad Moraqib, Ambrosia Caldarelli, Antonia Truppo, Matteo Olivetti, Michael Schermi e da Vittorio Viviani.

Non sono quello che sono, uno dei film italiani più attesi del programma di Locarno 2023, è una produzione Vision Distribution, Groelandia e Italian International Film in collaborazione con SKY e con Prime Video.

Locandina di Non sono quello che sono - The Tragedy of Othello di W. Shakespeare

L'Otello di Shakespeare non ha bisogno di essere raccontato. Ha solo bisogno di essere riletto esattamente com'è stato scritto, con la sola forza del dialetto a riportarlo al presente. Iago, Otello, Desdemona sono purtroppo ancora tra noi. La cronaca attraverso un grande classico. Ambientata nei primi anni 2000, una storia senza tempo in cui il bene e il male si mescolano in un vortice di inganni, tradimenti e folle gelosia.