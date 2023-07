Locarno 2023: svelato il programma, Riz Ahmed e Ken Loach tra gli ospiti

Annunciato il programma della 76esima edizione del Locarno Film Festival, che vedrà la presenza del veterano Ken Loach col suo nuovo film, The Old Oak, e l'Excellence Award Davide Campari all'attore britannico Riz Ahmed.

In programma dal 2 al 12 agosto, si annuncia audace e aperta alle contaminazioni grazie a un programma che metterà il cinema in dialogo con la sua storia, il suo futuro, e le altre forme artistiche e comunicative.

Locarno 2023: a Pietro Scalia il Vision Award Ticinomoda 2023

Gli ospiti

Riz Ahmed, che a Locarno presenterà il corto Dammi, diretto da Yann Demange, di cui è interprete, si aggiunge ai premiati della 76esima edizione già annunciati: il Pardo d'onore Manor Harmony Korine, il Vision Award Ticinomoda Pietro Scalia, il Locarno Kids Award la Mobiliare Luc Jacquet, il Raimondo Rezzonico Award Marianne Slot, il Pardo alla carriera Ascona-Locarno Turismo Tsai Ming-liang e il Lifetime Achievement Award Renzo Rossellini.

Tra gli altri ospiti presenti a Locarno, dal 2 al 12 agosto, oltre a Lambert Wilson, presidente di giuria del Concorso internazionale, e Cate Blanchett, che sarà in Piazza Grande il 12 agosto per presentare Shayda insieme alla regista Noora Niasari e all'attrice Zar Amir Ebrahimi, ci saranno anche, Deva Cassel, Leonardo Di Costanzo, Lav Diaz, Quentin Dupieux, Noah Galvin, Molly Gordon, Ted Hope, Sandra Hüller, Radu Jude, David Krumholtz, Edoardo Leo, Nick Lieberman, Joe Lovano, Bertrand Mandico, Ben Platt, Barbet Schroeder e Istvan Szabó.

Cate Blanchett ospite di Locarno 2023, come produttrice di Shayda di Noora Niasari

Piazza Grande

Sezione non competitiva, cuore del festival svizzero, Piazza Grande prevedere la proiezione sullo schermo all'aperto più grande d'Europa di 17 film, tra cui 9 prime mondiali. Fra queste la Piazza accoglierà la vincitrice della Palma d'Oro a Cannes Sandra Hüller, con Anatomy of a Fall), Ken Loach, che presenterà The Old Oak, la figlia di Monica Bellucci Deva Cassel, protagonista de La bella estate di Laura Luchetti, Edoardo Leo col suo Non sono quello che sono - The Tragedy of Othello di W. Shakespeare, il cult movie proveniente dal Sundance, Theater Camp, e infine Cate Blanchett in qualità di produttrice esecutiva del film iraniano Shayda di Noora Niasari.

Concorso internazionale

Il Concorso di Locarno che esplora i nuovi territori dell'arte cinematografica quest'anno include 17 titoli, che concorreranno per il Pardo d'oro, tutti in prima mondiale e uno in prima internazionale. Da Quentin Dupieux e il suo surrealismo tagliente in Yannick a Lav Diaz, che concorrerà per il Pardo d'oro con Essential Truths of the Lakes, dall'umorismo sarcastico di Radu Jude alla poesia notturna di Sylvain George. I titoli italiano in concorso sono la rivelazione italiana Simone Bozzelli con Patagonia e Annarita Zambrano con Rossosperanza.

Fuori concorso

12 film firmati da registi di rilievo, di cui 11 in prima mondiale, esplorano le nuove possibilità del racconto cinematografico. Il Fuori concorso è dedicato ai grandi maestri, dal francese Paul Vecchiali, scomparso il 18 gennaio 2023, di cui verrà presentato l'ultimo film introdotto dall'amico e attore prediletto Pascal Cervo, Barbet Schroeder e il canadese Denis Coté. Franco Maresco sarà presente nella sezione con Lovano Supreme, mentre Leonardo Di Costanzo introdurrà Procida, progetto che ha supervisionato. Spazio, infine, a Brando De Sica e al suo Mimì - Il principe delle tenebre, che racconta l'incontro tra un pizzaiolo napoletano con dei piedi deformi di nome Mimì e una bipolare scappata di casa di nome Carmilla.