Edoardo Donnamaria del Grande Fratello Vip 7 aggredito da una finta fan: “Un'esperienza poco piacevole”

L'esperienza dello speaker radiofonico dimostra ancora una volta che i reality show generano un numero di fan tossici pronti a rivoltarsi, anche in modo pericoloso, contro i loro ex beniamini.

Edoardo Donnamaria è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 7, l'edizione dei reietti, su cui Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset, ha voluto stendere un velo pietoso, non regalando ai finalisti neanche la consueta passerella a Verissimo con l'intervista di Silvia Toffanin. Vittima della scure è stato lo stesso speaker, squalificato dal programma.

Il racconto dell'aggressione a Edoardo Donnamaria

Il clima di tossicità che ha caratterizzato quell'edizione ha influito profondamente sui protagonisti. Le fanbase, formatesi attorno alle coppie della Casa di Cinecittà, hanno spesso finito per danneggiare i concorrenti anziché sostenerli una volta tornati alla vita reale. All'interno del Grande Fratello, Edoardo ha conosciuto Antonella Fiordelisi, ma la loro storia è naufragata dopo la fine del programma, lasciando i loro rapporti piuttosto tesi, con scambi di frecciatine sui social.

Nel frattempo, entrambi hanno voltato pagina: Antonella è tornata single, mentre Edoardo ha iniziato a frequentare Martina Di Pietro, presentata ufficialmente al matrimonio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Questa svolta sentimentale non è piaciuta a una falsa fan di Edoardo, che, come ha raccontato il volto di Forum, si è presentata un giorno sotto gli studi dell'emittente radiofonica Radio Zeta.

Antonella ed Edoardo al GFVIP7

La ragazza aveva dichiarato di voler consegnargli un regalo, ma si è rivelata essere un hater che lo ha aggredito verbalmente. Edoardo ha raccontato: "È stata un'esperienza non molto carina, sono tornato a casa tremando dall'ansia. Sono stato aggredito da una persona non proprio in sé, che si è avvicinata con la scusa di portarmi un regalo. Ha parlato della mia ex, dicendo che non dovevo pubblicare la mia ultima canzone. Quando le ho detto che non poteva venire sotto il mio posto di lavoro per queste cose, ha finto di tremare, dicendo che ero stato io ad aggredirla".

Grande Fratello, Javier e Lorenzo mollano Shaila: "Non vuole nessuno dei due"

Fortunatamente, gli ingressi dell'emittente del gruppo 102.5 sono videosorvegliati, e per questo motivo Edoardo ha il materiale registrato dell'incontro e ha invitato la ragazza a sparire per sempre dalla sua vita. Inoltre, è riuscito a risalire all'identità della persona e, dopo aver catturato uno screenshot, l'ha bloccata su Instagram.