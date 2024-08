Grande Fratello Vip: Edoardo Donnamaria scatena l'ira dei fan di Antonella Fiordelisi con una nuova canzone

Il testo dell'ultimo brano pubblicato dallo speaker radiofonico è stato interpretato dai fan della sua ex fidanzata come un attacco diretto alla ragazza conosciuta nella casa più spiata d'Italia.

Edoardo Donnamaria ha rilasciato una nuova canzone che ha suscitato l'ira dei fan di Antonella Fiordelisi, come evidenziato dai numerosi commenti apparsi su X. I due si sono conosciuti durante la partecipazione al Grande Fratello Vip 7, dove la loro relazione è stata caratterizzata da numerosi litigi seguiti dal pubblico in diretta su Mediaset Extra, che trasmetteva dalla Casa 24 ore al giorno.

Una revenge song?

Il testo della canzone Senza Parole dello speaker radiofonico sembra alludere alla sua relazione passata con Antonella Fiordelisi, e non sorprende che i fan dell'ex vippona si siano infuriati. La canzone contiene vari passaggi che, a secondo dell'interpretazione che si vuole dare, potrebbero fare riferimento diretto alle dinamiche e ai conflitti della loro storia d'amore, come mostrato in diverse occasioni durante il Grande Fratello Vip 7.

Ad esempio la frase "Insulti a caso per mezz'ora, ti calmi e ricominci dopo un'ora", sembra ricalcare i litigi frequenti e intensi tra Edoardo e Antonella, che erano spesso sotto i riflettori durante il reality. Il verso "Ora non ti chiedo scusa, è solo colpa tua se la gente intorno ti usa" è particolarmente tagliente e sembra incolpare la destinataria della canzone per alcune situazioni in cui lei è stata, secondo Edoardo, manipolata da altri.

Edoardo al Grande Fratello Vip

Naturalmente, non è detto che Edoardo, scrivendo questa canzone, si sia riferito ad Antonella. Non conoscendo il passato sentimentale di Donnamaria è azzardato pensare che quando ha scritto questo brano abbia pensato all'ex spadista. Non è da escludere, inoltre, che si tratti solo di un testo di fantasia, senza riferimento a fatti reali.

Senza Parole: Il testo

(E questo è Swann baby)

Insulti a caso per mezz'ora

Ti calmi e ricominci dopo un'ora

Poi torni e pensi stia lì per te

E che io muoio per te

Ma io non credo che l'amore

Se è vero ti lascia senza parole

Che ho scritto per te pezzi che io voglio scordare perché non ti penso

Sai voglio tu sappia niente ha più senso ormai

E già lo so come finirà

Come quella sera e quella ancora prima

Con qualcuno che mi "chiede come stai?"

Fingendo che la storia non sia già in vetrina

E me ne fotto di quello che pensi

Fottimi con i tuoi pensieri

Che tutto ad un tratto è tutto peggio di com'era ieri

Chiedimi com'è che sono e fallo davvero

Senza ridere se piango e so che

Insulti a caso per mezz'ora

Ti calmi e ricominci dopo un'ora

Poi torni e pensi stia lì per te

E che io muoio per te

Ma io non credo che l'amore +

Se è vero ti lascia senza parole

Che ho scritto per te pezzi che io voglio scordare perché non ti penso

Sai voglio tu sappia niente ha più senso ormai

E non mi chiedere dov'è che andrò

Cosa ti ho fatto e cosa ti farò perché

Queste domande mi fanno sentire piccolo

Come le parole con cui mi hai messo in un angolo

Ora non ti chiedo scusa

È solo colpa tua se la gente intorno ti usa

È vero è dura

È dura ma

Insulti a caso per mezz'ora

Ti calmi e ricominci dopo un'ora

Poi torni e pensi stia lì per te

E che io muoio per te

Ma io non credo che l'amore

Se è vero ti lascia senza parole

Che ho scritto per te pezzi che io voglio scordare perché non ti penso

Sai voglio tu sappia niente ha più senso ormai