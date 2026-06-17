Edgar Wright ospite stasera a Roma: Hot Fuzz sotto le stelle a Il Cinema in Piazza

Stasera l'incontro con il regista britannico a Roma tra cinema all'aperto, cult comedy e una chiacchierata sulla sua carriera tra Regno Unito e Hollywood.

Il regista Edgar Wright sarà ospite stasera a Roma, a Monte Ciocci, per una serata speciale de Il Cinema in Piazza, la rassegna estiva organizzata dalla Fondazione Piccolo America che porta il cinema all'aperto in alcuni dei luoghi più suggestivi della città.

L'appuntamento, alle 21:15, prevede la proiezione del cult Hot Fuzz (2007) e un incontro con il pubblico dedicato alla carriera del regista britannico, tra i nomi più riconoscibili del cinema contemporaneo.

La serata si inserisce nel programma della manifestazione e propone uno dei titoli più rappresentativi della filmografia di Wright, diventato negli anni un punto di riferimento per la commedia grazie al suo mix di ritmo serrato, ironia e costruzione visiva altamente riconoscibile.

Sarà un'occasione unica per ripercorrere con la memoria la cosiddetta "Trilogia del Cornetto", di cui Hot Fuzz fa parte insieme a L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead e La fine del mondo, tre film che hanno ridefinito i codici della commedia contemporanea contaminando generi diversi, dal thriller al fantastico, con un approccio fortemente stilizzato.

Una scena di Hot Fuzz

Nel corso dell'incontro Wright ripercorrerà le tappe principali del suo percorso artistico, caratterizzato da una profonda transizione stilistica che lo ha portato dalle produzioni indipendenti britanniche fino alle vette dell'industria hollywoodiana. Oltre che dal viscerale amore per il cinema italiano, da sempre fonte d'ispirazione per le sue geometrie visive e per i suoi serratissimi ritmi di montaggio. Spazio anche alla sua passione totalizzante per la musica, elemento centrale e identitario della sua narrazione, capace di scandire l'azione e dettare i tempi di ogni singola inquadratura.

La storia di Hot Fuzz

Nel film Nicholas Angel è un poliziotto modello, al punto che tutti i colleghi accanto a lui sfigurano. E infatti, per non soffrire troppo del confronto, i superiori decidono di mandarlo in un posto dove la sua visibilità è limitata: Sanford.

Al suo fianco c'è Danny, il figlio del capo della polizia locale, che divora film d'azione e non vede l'ora di fare qualche esperienza emozionante. Dopo la frustrazione iniziale, Nicholas si accorge che la situazione a Sanford non è poi così placida...

Una immagine di Nick Frost e Simon Pegg in Hot Fuzz

Scritto a quattro mani dallo stesso Edgar Wright insieme a Simon Pegg, Hot Fuzz vede l'attore britannico al centro della narrazione nei panni del rigoroso sergente Nicholas Angel. Accanto a lui, a comporre l'iconico e inseparabile duo comico, torna Nick Frost nel ruolo del bizzarro agente Danny Butterman.