Edgar Wright e Paul Rudd sarebbero due gocce d'acqua, almeno secondo i loro fan

Edgar Wright, stufo di essere scambiato per Paul Rudd, ha pubblicato una risposta diretta e scherzosa sul suo profilo Instagram, in cui aiuta le persone a distinguerlo dall'attore.

Edgar Wright e Paul Rudd sono due gocce d'acqua, o almeno così sembra agli occhi dei loro fan, che continuano a scambiarli notando questa particolare somiglianza.

In relazione a tutto ciò il regista di Ultima notte a Soho ha recentemente pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui mette a confronto una sua foto con quella del suddetto attore, rispondendo a questa particolare attitudine del grande pubblico e ridendoci su.

"Per evitare ulteriore confusione su questo argomento, io e Paul vorremmo fornire due foto recenti", scrive Wright sotto al post, accompagnando il tutto con alcune fotografie esplicative in cui, con un pennarello, distingue se stesso da Paul Rudd.

Edgar Wright si racconta a ritmo di musica: "Baby Driver? Ci pensavo da dieci anni"

Fra i commenti più divertenti al post di Edgar Wright troviamo quello di Zelda Williams, che li paragona entrambi a Keanu Reeves e quello di Ke Huy Quan in cui ammette di non aver mai riso tanto per un post su Instagram.

The World's End: il regista Edgar Wright sul set

Questo genere di dinamiche e confusione non sono nuove per Edgar Wright, come ricordava anche anche Aubrey Plaza al Tonight Show starring Jimmy Fallon, ricordando di quella volta che confuse un suo poster di Emily the Criminal con l'annuncio di un suo casting come nuova Lara Croft.