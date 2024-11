Eddie Redmayne sulle protesi ne Il Giorno dello Sciacallo: "Un'esperienza horror"

Eddie Redmayne non è nuovo alle protesi, ma la varietà di travestimenti che indossa nei panni di un freddo assassino in "Il Giorno dello Sciacallo" si è rivelata la sua trasformazione fisica più impegnativa.

L'episodio 1 della serie, che è approdato nel Regno Unito su Sky il 7 novembre e arriverà su Peacock negli Stati Uniti il 14 novembre, si apre con Redmayne che si infiltra nella sede aziendale travestito da anziano addetto alle pulizie tedesco per eliminare un bersaglio.

Il Giorno dello Sciacallo, le trasformazioni di Eddie Redmanyne

Il giorno dello sciacallo

Solo per questa scena, Eddie Redmayne ha trascorso quattro ore tra capelli e trucco per invecchiare e modificare il suo volto. Un processo supervisionato dalla make-up designer Melanie Lenihan e dal designer di protesi Richard Martin, facendo indossare una tuta di gommapiuma all'attore per ingrossare il suo corpo.

Come se non bastasse, la scena è stata girata in una giornata di caldo torrido in Ungheria, senza aria condizionata in studio. "Il mio ricordo più nitido di quei giorni è che Richard veniva a fare le punture di spillo sulla protesi e il sudore che colava dalla parte superiore", ricorda Redmayne con una risata.

Trasformazioni da Oscar: Da Nicole e Charlize a Christian Bale e Eddie Redmayne

L'attore, che è apparso nel franchise di Animali Fantastici ed in film come La teoria del tutto e The Danish Girl, afferma che recitare attraverso strati di gomma e schiuma presenta sfide specifiche:

"Non hai molto tempo per prepararti con loro, perché costano molto e ci vuole molto tempo per indossarli", racconta a Variety. "E sono così profondamente scomodi che la gente spesso dice: 'Oh, questa è una performance di protesi'. Ma avendone sperimentate parecchie io stesso, quando guardo una performance come quella di Colin Farrell in The Penguin o di Gary Oldman in L'ora più buia, non si ha molto tempo per prepararsi. Quindi è davvero un'esperienza di prova ed errore".

Una volta indossate le protesi, altri elementi devono essere messi insieme per rendere il personaggio pienamente credibile. "Puoi avere una protesi meravigliosa, ma se non si sposa con la voce, sei fregato", spiega. Per il ruolo del custode Redmayne ha dovuto parlare tedesco, che ha ripassato con un insegnante di dialetto locale: "Una volta preparata la lingua tedesca, bisogna abbassare l'intonazione della voce per far sì che si sposi con il fatto che questo tizio è un fumatore di 70 anni", dice Redmayne.

The Day of the Jackal: una scena della serie

In qualità di produttore esecutivo di Il Giorno dello Sciacallo, Redmayne è stato coinvolto anche in altri aspetti della serie in dieci parti, tra cui la progettazione della produzione, che gli ha permesso di condividere con gli spettatori il processo di realizzazione delle protesi, inserendolo nella trama.

"Volevo che il pubblico vedesse dietro le quinte, in modo che il momento in cui lo Sciacallo si toglie le protesi, anziché essere irrealistico, richiedesse una buona ora", spiega. Ha anche preso in prestito un busto di polistirolo che Martin aveva fatto del suo volto per decorare un tavolo da toeletta nella camera segreta dello Sciacallo.