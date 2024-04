Eddie Murphy, vari membri della troupe feriti sul set del suo ultimo film

Diversi membri della troupe sono rimasti feriti durante le riprese di una sequenza d'azione sul set di The Pickup, il nuovo film con protagonista Eddie Murphy. Il film di Amazon Studios è attualmente in fase di riprese in Georgia, e lo studio ha confermato che diverse persone sono rimaste ferite nel corso della sequenza girata dalla seconda unità.

Un portavoce dello studio ha spiegato la situazione:"Purtroppo, la sequenza non è andata come previsto e diversi membri della troupe sono rimasti feriti".

Eddie Murphy in A Thousand Words, commedia del 2012

Secondo quanto riporta l'Associated Press, un camion si è bloccato ed è entrato in collisione in maniera imprevista con una macchina. In base agli ultimi aggiornamenti, due persone sono state ricoverate in ospedale e le ferite vanno da lividi a fratture ossee.

Fare chiarezza

Con una nota ufficiale, Amazon ha chiarito di essere ancora impegnato nella ricerca di ulteriori informazioni sull'accaduto:"Stiamo ancora raccogliendo informazioni su cosa sia successo e perché ma prima di tutto i nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che si stanno riprendendo. Il benessere di tutta la troupe e del cast è la nostra priorità e continueremo ad insistere su più alti standard di sicurezza dell'industria durante le riprese. Tutte le precauzioni di sicurezza sono state valutate prima e monitorate durante le riprese".

Nel cast di The Pickup, oltre a Eddie Murphy, sono presenti anche Keke Palmer e Pete Davidson. Nessuno dei tre si trovava sul set al momento dell'incidente. Eddie Murphy è reduce dalle riprese del quarto capitolo cinematografico della saga di Beverly Hills Cop, dal titolo Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, con Mark Molloy al debutto alla regia e un cast che comprende i ritorni di Eddie Murphy nel ruolo di Foley, John Ashton nel ruolo del sergente Taggart e Judge Reinhold nel ruolo del tenente Billy Rosewood. Tra le new entry spiccano Joseph Gordon-Levitt nel ruolo del detective Bobby Abbott e Kevin Bacon nel ruolo del capitano Grant, insieme a Paul Reiser e Mark Pellegrino.