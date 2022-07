Ben Affleck e Jennifer Lopez: svelato il regalo di nozze di Jennifer Garner

Jennifer Garner e Ben Affleck si sono lasciati da molti anni ma questo non ha impedito all'attrice di augurare ogni bene al suo ex partner nel suo nuovo matrimonio con Jennifer Lopez: ecco qual è stato il regalo di nozze che la star di The Adam Project ha scelto per i Bennifer.

Affleck e J Lo si sono sposati all'inizio di quest'anno e la Garner è stata una delle prime persone a congratularsi con la coppia. "Jennifer si è congratulata con Ben e J Lo dopo il loro matrimonio a Las Vegas e ha persino inviato un bellissimo bouquet di fiori", ha riferito una fonte anonima a Hollywood Life.

Secondo l'insider, piuttosto che essere gelosa dell'ex del suo attuale marito, J Lo sembra essere estremamente felice della relazione che Affleck continua ad avere con la Garner. "Pensa che sia fantastico che Jen e Ben siano ancora così vicini", ha continuato la fonte.

"Jennifer Lopez ha un'enorme influenza su Ben e tutto ciò che la Garner ha sempre voluto era che fosse felice, sano e sobrio", ha concluso la fonte. "Vuole solo che sia presente per i suoi figli e ora, finalmente, Ben è tutte queste cose. Ora la Garner non deve più preoccuparsi per lui".