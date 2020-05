Easy Rider - Libertà e Paura, su Netflix in streaming da oggi

Easy Rider - Libertà e paura arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile il film cult del 1969 con Peter Fonda e Dennis Hopper che vinse il premio alla migliore opera prima a Cannes.

Road movie per eccellenza, nel 1969 fu presentato al Festival francese dove regalò a Dennis Hopper il primo ambito premio. Pellicola simbolo della New Hollywood e di un'intera generazione, di quello speciale panorama culturale americano sessantottino dominato dalla ricerca disperata di libertà e dalla voglia di evasione da un gretto scenario borghese. Con un copione appena accennato e battute per la maggior parte improvvisate sul set, Easy Rider è il viaggio su due ruote di due amici, Wyatt (Peter Fonda) e Billy (Dennis Hopper).

Jack Nicholson con Peter Fonda in una scena di Easy Rider

Dopo aver venduto una cospicua partita di droga, inforcano le loro Harley Davidson per partire alla volta di New Orleans. Sarà un viaggio emozionante, durante il quale s'imbatteranno in comunità hippies, verranno arrestati e rischieranno persino la pelle. Easy Rider è stato nominato a 2 Oscar, il Migliore Attore Non Protagonista per Jack Nicholson e la Migliore Sceneggiatura Originale. Proprio Nicholson ha dichiarato che, solo durante le riprese della scena notturna intorno al falò, sono state fumate ben 55 spinelli di marijuana.

