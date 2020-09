Easy Living - La vita facile, clip esclusiva della commedia dei fratelli Orso e Peter Miyakawa

Easy Living - La vita facile è una commedia che uscirà nelle sale il 24 settembre; ecco in esclusiva una clip del film di esordio dei fratelli Orso Miyakawa e Peter Miyakawa.

Easy Living - La vita facile, il film di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, arriva in sala il 24 settembre, distribuito da I Wonder Pictures e Unipoli Biografilm Collection. Il film è una commedia che è stata presentata con successo all'ultimo Torino Film Festival.

Nel video che potete vedere qui sopra Camilla, una delle protagoniste del film, viene fermata da due pigri gendarmi francesi che, dopo i controlli, la lasciano andare nonostante il portabagagli della macchina sia pieno di beni che lei contrabbanda attraverso la frontiera italo-francese.

Easy Living - La vita facile è una commedia dai toni malinconici, un racconto di formazione in cui la realtà contemporanea dei migranti di Ventimiglia viene filtrata dallo sguardo di un ragazzino (James Miyakawa, fratello minore dei registi) e trasformata in avventura. Le vite del quattordicenne Brando, dell'universitaria che contrabbanda medicine e sigarette alla frontiera italo-francese, Camilla, e del bizzarro maestro di tennis americano che sogna di fare il pittore, Don, vengono scombussolate dall'incontro con Elvis, un migrante clandestino sui generis. Tutti insieme organizzano un piano rocambolesco per aiutarlo a varcare il confine.

Con Easy Living - La vita facile di Orso Miyakawa e Peter Miyakawa scrivono e dirigono una storia che ci parla di chi siamo e di chi vorremmo essere, tutta giocata sul filo sottile dell'ironia e con un tocco di speranza e umanità.

La fotografia è di Andrey Nuzhnyy, il montaggio di Aline Herve, la scenografia è di Gianluca Agazzi, i costumi di Alessia Boccardo, le musiche originali di Orso Miyakawa, Peter Miyakawa & Sonoram. È prodotto da Antonio Miyakawa, Francesco Melzi D'Eril, Stella Savino ed è una produzione Wise Pictures. Il film è interpretato da Manoel Hudec, Camila Semino Favro, Alberto Boubakar Malanchino e James Miyakawa.