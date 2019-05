Eagles of the Empire, al via la serie tratta dai libri di Simon Scarrow

Una scena di Roma, la serie tv

E' stato dato il via ufficiale ad una serie TV tratta dai romanzi storici di Simon Scarrow ambientati nell'antica Roma. Ad annunciarlo è stato lo scrittore stesso in un lungo post su Facebook in cui ha condiviso alcuni importanti dettagli su come verrà sviluppato il progetto. Ancora non è chiaro quale sarà lo studios che ha deciso di produrre lo show, ma è in già in lavorazione una sceneggiatura dell'episodio pilota e i casting sono già stati avviati.

Verosimilmente la serie farà affidamento ai libri che compongono la saga Eagles of the Empire iniziata nel 2000 con Sotto il segno dell'acquila e proseguita sino ad ora con ben diciassette romanzi, di cui l'ultimo, The Blood of Rome, è però ancora inedito in Italia. "Ho alcune buone notizie da condividere con coloro che non vedono l'ora di vedere Catone e Macrone in un film. - così scrive Simon Scarrow ai fan - C'è un accordo di produzione con uno studios di Hollywood e la sceneggiatura del pilot verrà messa a punto in questi mesi da uno sceneggiatore della lista A. E' stato anche vagliato un gruppo di talenti con alcune proposte di casting molto interessanti. Sono molto contento che lo studio condivida le mie opinioni sulla serie, sostenendo che si tratta di una sorta di Band of Brothers, ma ambientato tra le legioni romane. L'idea è di fare otto episodi a stagione, ognuna delle quali si svolgerà in un teatro di guerra diverso. Stanno pianificando - continua - un budget importante, a occhio come Roma della HBO, questo perché i drammi storici di questo genere costano non poco. Per quanto la situazione sia ancora aperta, siamo molto più avanti di quanto non lo siamo stati in passato. Tenete le dita incrociate".

Il ciclo è ambientato durante gli anni dell'imperatore Claudio, nel 42 d. C. e vede protagonisti il centurione Lucio Cornelio Macrone, veterano dal fisico massiccio, ed il suo braccio destro Quinto Licinio Catone, liberto ed ex schiavo di corte che grazie alle sue doti riesce a salire tutti i gradi dell'esercito romano. Colpi di scena, battaglie, lotte e intrighi costellano le loro avventure in cui sono presenti anche personaggi realmente esistiti, come l'imperatore Claudio, il suo potente segretario Narcisso, i futuri imperatori Vespasiano e Vitellio, all'epoca rispettivamente legato e tribuno della Seconda Legione, e Aulo Plauzio, generale a cui si deve la completa conquista della Britannia da parte di Roma.