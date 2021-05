Each and Every Day: stasera su MTV il documentario che parla di giovani e pandemia

Arriva stasera su MTV alle 21:10, e in streaming su NOW, il documentario Each and Every Day, dedicato a un tema molto delicato come il benessere mentale dei ragazzi durante la pandemia.

Si chiama Each and Every Day ed è il documentario, in onda stasera su MTV (canale Sky 130) alle 21:10, e in streaming su NOW, che racconta l'impatto della pandemia sul benessere mentale dei giovani.

Sono stati tantissimi i ragazzi che, nell'ultimo anno, hanno dichiarato di aver tentato il suicidio o di aver avuto pensieri suicidi. Parte proprio dai numeri allarmanti il viaggio della regista Alexandra Shiva e della produttrice Lindsey Megrue, vincitrice del Peabody Award, nella psiche dei giovani durante la pandemia che ha portato alla realizzazione di Each and Every Day.

Locandina di Each and Every Day

Prodotto da Sheila Nevins e realizzato in collaborazione con The Jed Foundation, il documentario si concentrerà su 9 giovani dai diversi background razziali, etnici, religiosi e socio-economici che, condividendo le loro storie personali in una conversazione intima e coinvolgente, permetteranno allo spettatore di conoscere a fondo gli effetti indiretti generati dalla pandemia. Le storie dei ragazzi, sebbene estremamente forti e dolorose, sono dense di speranza e raccontano un percorso che, grazie alla forza di chiedere aiuto, ha portato i protagonisti di queste nove storie alla guarigione e infine alla rinascita.

Una conversazione schietta e profonda, porta d'accesso per la parte più remota della mente giovanile in uno dei periodi più drammatici degli ultimi anni.

"Girando questo film ho visto in prima persona il modo in cui i giovani affrontano le loro sfide di salute mentale, incluso parlare apertamente di suicidio", ha detto Alexandra Shiva, regista di Each and Every Day. "Mi ispira e mi conforta sapere che i giovani non nascondano questo problema: parlarne salva vite".

La messa in onda del documentario verrà preceduta dalla maratona di "16&Recovering", una serie di documentari sui trionfi e le tragedie degli studenti della Recovery High School, un liceo di recupero. La serie - già andata in onda su MTV - ha seguito le loro vite sull'impegnativa strada verso la laurea mentre combattono contro l'abuso di sostanze e problemi di salute mentale.

La maratona partirà intorno alle 18:00.