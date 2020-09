E tu vivrai nel terrore - L'aldilà: lo strano doppiaggio a due voci del film

Cinzia Monreale in scena del film di Lucio Fulci E tu vivrai nel terrore - L'aldilà ( 1981 )

C'è un curioso caso di duplice doppiaggio in E tu vivrai nel terrore - L'aldilà, legato al personaggio di Emily, interpretato da Cinzia Monreale con lo pseudonimo Sarah Keller, come da usanza dell'epoca (lo sceneggiatore Dardano Sacchetti, per esempio, si firmò più di una volta David Parker Jr.).

L'attrice, sempre come da consuetudine, fu doppiata per l'edizione italiana del film di Lucio Fulci, ma in questo le voci furono due: all'inizio del film è Emanuela Rossi, voce italiana ufficiale di Emma Thompson e Michelle Pfeiffer e moglie di Francesco Pannofino; dopo l'attacco degli zombie, invece, quando viene uccisa dal proprio cane che l'azzanna alla gola, si tratta di Isabella Pasanisi, doppiatrice occasionale di attrici come Demi Moore, Holly Hunter, Sharon Stone e Meg Ryan, nonché voce narrante di svariati promo della Rai.

Cinzia Monreale in una suggestiva scena del film E tu vivrai nel terrore - L'aldilà ( 1981 )

Questo è uno dei tanti segreti della lavorazione di E tu vivrai nel terrore - L'aldilà, considerato dai più uno dei capolavori di Lucio Fulci e del cinema di genere italiano. Criticato all'epoca dell'uscita, è stato successivamente rivalutato ed è considerato un oggetto di culto soprattutto all'estero, come si può evincere dagli omaggi resi al film da cineasti come Sam Raimi, Quentin Tarantino (che ha anche più volte proiettato il lungometraggio nel proprio cinema, contribuendo alla sua reputazione americana negli anni Novanta) e Robert Rodriguez.

Una inquietante scena del film E tu vivrai nel terrore - L'aldilà ( 1981 )

Tra l'altro proprio l'elemento internazionale fu fondamentale nel poter realizzare il film: il produttore Fabrizio De Angelis ottenne i primi finanziamenti dall'estero sulla base del solo titolo, prima ancora che ci fosse un soggetto, successivamente concepito da Dardano Sacchetti nel corso di dieci giorni, con revisioni dello stesso Fulci in un secondo momento. Il ruolo di Emily doveva inizialmente essere interpretato da Stefania Casini, la quale però rifiutò perché non voleva indossare le lenti a contatto usate nel film per simulare la cecità dei personaggi.