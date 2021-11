E tu vivrai nel terrore - L'aldilà, in arrivo il nuovo libro sul grande classico horror

Simone Scafidi è l'autore di E tu vivrai nel terrore - L'aldilà, il nuovo libro saggio in uscita sul grande classico horror di Lucio Fulci del 1981.

Nel 2021 ricorre, infatti, il quarantennale dall'uscita di E tu vivrai nel terrore - L'aldilà, diretto nel 1981 da Lucio Fulci. Non solo uno dei più importanti horror italiani di sempre - al pari di Suspiria o della Maschera del demonio -, ma una delle vette della produzione tricolore del periodo. È la tesi ambiziosa di questo libro, che ricostruisce la produzione, la distribuzione e il culto nato intorno a L'aldilà. Un film che infrange la nozione di spazio e di tempo sia nel suo svolgimento, sia nel suo rapporto ultradecennale col pubblico.

Un albergo costruito su una delle sette porte del male. Un'idea semplice che conduce lo spettatore in un crescendo di orrore e di stupore che dà forma alle paure più nascoste. Il volume contiene documenti, fotografie e interviste inedite relative alla realizzazione del film, che sono di sicuro interesse per i tanti appassionati di Lucio Fulci così come per gli amanti del cinema tout court. Criticato all'epoca dell'uscita, è stato successivamente rivalutato ed è considerato un oggetto di culto soprattutto all'estero, come si può evincere dagli omaggi resi al film da cineasti come Sam Raimi, Quentin Tarantino (che ha anche più volte proiettato il lungometraggio nel proprio cinema, contribuendo alla sua reputazione americana negli anni Novanta) e Robert Rodriguez.