"È stata dura": Gwyneth Paltrow licenziata da un film dopo il divorzio da Chris Martin

A quanto pare, il divorzio di Gwyneth Paltrow nel 2014 non ha sancito solo la separazione dal marito Chris Martin, con cui era stata sposata per 10 anni, ma anche l'addio a un importante ruolo cinematografico.

L'attrice premio Oscar per Shakespeare in Love che presto rivedremo sul grande schermo con Marty Supreme ha recentemente parlato del suo licenziamento da un film al momento della rottura molto pubblicizzata della coppia, che all'epoca fu definita come una "separazione consapevole".

"A un certo punto avrei dovuto girare un film, ed era subito dopo la cosa della 'separazione consapevole' con Chris", ha ricordato l'attrice nell'ultima puntata del podcast Good Hang di Amy Poehler. "C'erano molte espressioni dure sulla stampa, e penso che il distributore abbia pensato che fosse un argomento troppo scottante".

Gwyneth Paltrow in una scena di Proof

Da quale film è stata licenziata Gwyneth Paltrow?

Poehler ha definito l'affermazione "interessante" e ha ipotizzato che "pensassero che non avessero bisogno di ulteriore pubblicità", ha detto.

"Sì. È stato terribile, perché stavo divorziando e poi sono stata licenziata. È stato grandioso", ha risposto ironicamente Paltrow mentre le due ridevano. L'attrice non ha però rivelato da quale distributore o film sarebbe stata licenziata.

"Eri in anticipo sui tempi. Davvero", ha osservato Poehler, lodando l'apertura di Paltrow riguardo alla sua relazione durante il divorzio. "Non era un tuo termine, era un termine di cui parlavi, per racchiudere l'idea che, se lo desideri, puoi cercare di rendere la dissoluzione di un matrimonio meno dolorosa. Puoi fare del tuo meglio, puoi provare tutti i sentimenti, ma puoi comunque provare insieme a fare uno sforzo consapevole per riuscirci".

Gwyneth Paltrow in un'immagine

Perché il divorzio da Chris Martin fu così seguito dai media?

Paltrow ha approfondito la decisione della coppia di affrontare pubblicamente la situazione come una "separazione consapevole" e ha analizzato il motivo per cui il termine ha colpito le persone in modo così incisivo quasi 12 anni fa.

"Perché penso che, ad esempio, se hai vissuto un divorzio davvero brutto, o i tuoi genitori hanno vissuto un divorzio davvero brutto, e poi senti dire che non deve necessariamente andare così, allora il messaggio implicito è: oh, c***o, stanno dicendo che ho fatto qualcosa di sbagliato, il che ovviamente non era l'intenzione", ha riflettuto Paltrow.