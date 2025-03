E poi si vede: una clip esclusiva della commedia de I Sansoni, da oggi al cinema

Dal web e dalla tv al cinema il passo è breve. Anche per il duo comico de I Sansoni è arrivato il momento di spiccare il grande salto cinematografico con la commedia E poi si vede, da oggi al cinema distribuita da Warner Bros.

Scritta dai fratelli Fabrizio e Federico Sansone a sei mani con Fabrizio Testini, la commedia diretta da Giovanni Calvaruso tocca temi attualissimi he riguardano la difficoltà dei giovani nel trovare lavoro e nel scegliere la propria strada nell'Italia di oggi fatta di spintarelle, raccomandazioni, ma anche superstizione e pregiudizio. E proprio di questi temi parla la clip esclusiva offerta da Movieplayer.it

Nella clip Federico Sansone interpreta un giovane siciliano disoccupato in procinto di tentare un concorso pubblico il cui padre, consigliere comunale, si rifiuta di raccomandarlo per non compromettersi e fare favoritismi. Di diversa opinione la madre, interpretata da Paola Minaccioni, che si rivolge perfino alla Madonna pur di far avere l'agognato posto fisso al figlio.

La sinossi

Come rivela la nostra recensione di E poi si vede, il film segue tre giovani che hanno lo stesso obiettivo: vincere il concorso per un posto da impiegato nell'ufficio legale del Comune siciliano in cui risiedono. Federico, laureato in giurisprudenza, ma solo per compiacere il padre consigliere, spera in una sua raccomandazione. Fabrizio, avvocato sulla carta, ma non praticante nella vita, tenta di superare l'ennesima prova statale mentre Luca, da quando è nato, ha avuto sempre la strada spianata. Solo per uno di loro si realizzerà il sogno di una vita, ma durante il concorso le cose non prenderanno una piega inaspettata.

Nati come YouTuber, pubblicando sul web video comici con performance caratterizzate dall'accento siciliano, i fratelli palermitani Fabrizio e Federico Sansone si sono poi affacciati al piccolo schermo partecipando a trasmissioni di successo come Paperissima Sprint, Ciao Darwin e Striscia la Notizia.