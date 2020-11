Dwayne Johnson: la sua versione gonfiabile "vola" tra le strade di New York (FOTO)

I fan di Dwayne Johnson sono impazziti dopo aver visto la versione gonfiabile di The Rock, tra i maggiori protagonisti della Parata del Ringraziamento di New York.

Durante l'annuale Parata del Ringraziamento un gonfiabile dedicato a Dwayne Johnson è volato tra le strade di New York, scatenando l'entusiasmo delle persone che hanno espresso sui social il proprio desiderio di avere a casa la versione gigante e volante di The Rock.

In occasione della Festa del Ringraziamento si è tenuta la solita parata che, come ogni hanno, ha visto una lunga serie di palloni aerostatici volare tra le strade di New York. Quella di quest'anno è stata un'edizione anomala dell'evento, considerata la riduzione forzata e pressoché totale del pubblico a causa dell'emergenza sanitaria. Le immagini trasmesse in tv hanno però permesso a persone provenienti da ogni parte del mondo di partecipare alla parata, seppure soltanto in maniera virtuale.

Tra i soggetti riprodotti in versione fluttuante che più hanno entusiasmato la gente spicca Dwayne Johnson. In realtà, il pallone aerostatico che è stato realizzato si riferisce alla versione più giovane di The Rock, e ad una foto dell'attore che è diventata un meme.

L'opera è stata modellata basandosi sulla foto degli anni '90 in cui Dwayne Johnson indossa un dolcevita nero, un marsupio ed una catena d'argento, tutto per promuovere l'imminente serie tv Young Rock, prodotta per NBC e incentrata sull'adolescenza dell'attore ed ex wrestler. Dal momento in cui le immagini della parata hanno iniziato a circolare, sempre più persone hanno espresso il proprio desiderio di ricevere a casa la versione gigante di The Rock.

Ovviamente, non poteva mancare anche il commento del diretto interessato: Dwayne Johnson ha condiviso sui social un post attraverso cui ha espresso tutto il proprio entusiasmo per essere stato, in un modo o nell'altro, protagonista di questo evento: "Beh, sono stato abbastanza fortunato da fare delle belle cose nella mia vita ma dopo aver visto il pallone aerostatico di Young Rock al #MacysThanksgivingParade questo potrebbe vincere su tutto il resto. Il mio sopracciglio inarcato è la materia di cui sono fatti i sogni (e gli incubi)!".

Ricordiamo che nelle ultime settimane, The Rock ha terminato le riprese di Red Notice, il film Netflix che lo vedrà protagonista al fianco di Gal Gadot e Ryan Reynolds. Johnson si sta anche preparando per girare Black Adam e produrre un reboot de Il Re Scorpione, ma anche per tornare sul set per un sequel di Hobbs & Shaw e Jumanji. Infine, Dwayne Johnson sarà protagonista del tanto atteso Jungle Cruise, la cui uscita è attualmente fissata per il 30 luglio 2021.