Dwayne Johnson sostiene Joe Biden: "Ecco perché mi schiero per la prima volta" (VIDEO)

In un video condiviso su Twitter, Dwayne Johnson spiega i motivi per cui sostiene Joe Biden e Kamala Harris come nuovo presidente e vicepresidente USA e perché ha scelto per la prima volta di schierarsi pubblicamente a favore di un candidato.

As a political independent & centrist, I’ve voted for both parties in the past. In this critical presidential election, I’m endorsing @JoeBiden & @KamalaHarris.



Progress takes courage, humanity, empathy, strength, KINDNESS & RESPECT.



We must ALL VOTE: https://t.co/rZi1mxh8DC pic.twitter.com/auLbc8xDBv — Dwayne Johnson (@TheRock) September 27, 2020

Manca poco più di un mese alla fatidica data delle elezioni statunitensi, fissate per il 3 novembre 2020. Ecco perché in queste settimane sono sempre di più i personaggi famosi che tentano di convincere più cittadini possibile a recarsi alle urne e/o si schierano pubblicamente a favore di uno dei candidati alla futura presidenza a stelle e strisce. L'ultimo a schierarsi, in ordine di tempo, è stato Dwayne Johnson che ha condiviso su Twitter un video nel quale spiega i motivi che lo hanno spinto a sostenere Joe Biden e la senatrice Kamala Harris come presidente e vicepresidente USA.

Si tratta del primo endorsement pubblico per The Rock, il quale ci ha tenuto molto a specificare di essere stato sempre "centrista" e di non avere mai avuto problemi, in passato, a votare per qualsiasi schieramento politico. "In qualità di politico indipendente e centrista, ho votato per entrambi i partiti in passato. In queste difficili elezioni presidenziali appoggio Joe Biden e Kamala Harris. Il progresso richiede coraggio, umanità, empatia, forza, GENTILEZZA e RISPETTO. Dobbiamo VOTARE TUTTI" ha scritto Dwayne Johnson che ha poi aggiunto: "Mancano pochi giorni a quella che probabilmente rappresenta l'elezione più critica che il nostro Paese abbia vissuto da decenni. Detto questo, sosterrò ancora un po' di più questa conversazione politica. Ho amici in ogni parte, ma l'unica cosa su cui possiamo essere sempre d'accordo è l'importanza della conversazione e del dialogo, dove finisce questo diventa tutto più critico".

L'interprete di Skyscraper ha poi spiegato di aver avuto l'opportunità di parlare con Joe Biden e Kamala Harris per discutere di una serie di questioni importanti per gli Stati Uniti. "Penso che quella che abbiamo avuto sia stata una conversazione fantastica ed estremamente costruttiva" ha dichiarato The Rock, aggiungendo: "Come cittadino indipendente registrato da anni con ideologie centriste, ritengo che il vicepresidente Biden e il senatore Harris siano la scelta migliore per guidare il nostro Paese, e li appoggio a diventare presidente e vicepresidente dei nostri Stati Uniti".

Nell'ultima parte del video condiviso sui social vediamo Dwayne Johnson intrattenersi in una videochiamata con Biden e Harris. "Sono stato un ragazzo fortunato nel corso degli anni, sia a livello personale che professionale, perché ho assistito ad alcuni momenti decisivi" ha detto Johnson ai candidati democratici. "Ma non ho mai approvato pubblicamente un candidato alla presidenza o un candidato alla vicepresidenza nella mia vita. Voi avete entrambi esperienza per guidare il Paese. Tu, Joe, hai avuto una carriera così incredibile e hai fatto grandi cose. Hai guidato, secondo me, con grande compassione, cuore e guida, ma anche anima. Tu e io abbiamo parlato in passato proprio di quanto sia importante l'anima" ha quindi dichiarato The Rock.